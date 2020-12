25.12.2020 h 19:26 commenti

Att e i ristoratori regalano il pranzo di Natale ai malati oncologici, a consegnarlo il sindaco con gli assessori

L'iniziativa promossa dall'Associazione Toscana Tumori si è svolta anche a Prato oltre che a Firenze e Pistoia. Biffoni: "Un gesto di solidarietà che dimostra attenzione e affetto a chi sta attraversando un momento particolarmente difficile"

I medici e gli infermieri dell’Associazione Tumori Toscana, che ogni giorno curano a domicilio i malati oncologici, hanno organizzato un giro di visite speciale per recapitare il pranzo di Natale a casa di tutti quei malati che si trovano in una situazione di particolare disagio. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con i Ristoratori Toscana per far vivere un Natale meno difficile a tutti quei pazienti curati a domicilio che, a causa delle restrizioni anticovid, si trovano a vivere una condizione di solitudine o di difficoltà economica.

Grazie a questa collaborazione il 25 dicembre sulle tavole di oltre tante famiglie di Firenze, Prato, Pistoia è stato portato un classico menù natalizio dall’antipasto al dolce. A consegnarlo sono stati i rappresentanti della Regione e dei Comuni coinvolti. per Prato il sindaco Matteo Biffoni, con il vicesindaco Luigi Biancalani e l'assessore Benedetta Squittieri.

“È stato emozionante– ha detto Giuseppe Spinelli, presidente Att – portare, insieme al pranzo, un sorriso e un abbraccio a queste famiglie che stanno soffrendo. In un giorno come il Natale, specialmente in questo momento storico, è importante non dimenticarsi di chi sta combattendo una doppia battaglia, contro il tumore e contro il virus. Vogliamo essere vicini a tutti i malati oncologici, soprattutto a quelli più soli e più bisognosi. Il nostro obiettivo è quello di farli sentire sempre protetti e di regalare a loro e alle loro famiglie un po’ di serenità”.

Pasquale Naccari, presidente dei Ristoratori Toscana ha dichiarato: “Stiamo attraversando un momento molto difficile, ma chi ha problemi di salute è ancora più fragile. Nel giorno di Natale abbiamo voluto essere vicini a tutti quei malati soli, che in questo anno particolare non sono vicini ai propri cari e alla propria famiglia. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare ai malati oncologici un segnale di solidarietà, vicinanza e unione, perché solo stando uniti possiamo superare questo particolare momento. Abbiamo fatto questa iniziativa con il cuore in mano sperando di poter essere utili e ci auguriamo che questa sia solo la prima di tante iniziative di solidarietà che faremo in collaborazione con l’Att”.

“Questo anno ha messo a dura prova anche la nostra città – ha detto Matteo Biffoni -. Ha fatto emergere nuove fragilità ma allo stesso tempo Prato ha dimostrato un senso di comunità fortissima. Questa iniziativa dell'Att va ben oltre la solidarietà, dimostra attenzione e affetto a chi sta attraversando un momento particolarmente difficile. A tutti i volontari va il nostro grazie, per il tempo, l'impegno e soprattutto l'amore che mettono ogni giorno".