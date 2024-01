05.01.2024 h 12:39 commenti

Niente rimborsi da At per gli abbonamenti scolastici nonostante i disservizi. Genitori sul piede di guerra

Le famiglie ora devono rinnovare il titolo di viaggio per i prossimi tre mesi, ma in molti stanno pensando di organizzarsi diversamente anche per evitare il doppio costo: soldi anticipati ad Autolinee Toscane e quelli della benzina per accompagnare i figli a scuola

Niente rimborsi per i ritardi delle corse scolastiche accumulati da ottobre a novembre, tante famiglie hanno visto rifiutata la propria richiesta e così, ora che bisogna rinnovare l'abbonamento per il prossimo trimestre, in molte stanno facendo i conti se conviene oppure è meglio organizzarsi in altro modo."Ho inviato la domanda - spiega una lettrice di Notizie di Prato - e mi è stato risposto che dovevo indicare per ogni segnalazione, non solo il giorno e il numero della corsa, ma anche i minuti di ritardo, l'orario di arrivo e di partenza, oppure se è stata annullata. Dato difficile da reperire perchè spesso mia figlia, dopo 15 minuti di attesa, ha chiamato per farsi accompagnare in modo da arrivare in classe almeno per la seconda ora. Sinceramente mi sembra una scusa, intanto sto pensando di non rinnovare l'abbonamento visto che nello scorso trimestre almeno 3 volte alla settimana ho dovuto accompagnare mia figlia a scuola. Un doppio costo, quello dell'abbonamento e quello della benzina, a cui si aggiunge il tempo perso nei viaggi". Un abbonamento da Poggio a Caiano a Prato per tre mesi è di 136 euro, il biglietto di 2,70. "Visto che spesso le corse saltano forse conviene acquistare i biglietti - continua la lettrice- nel frattempo non ho anticipato i soldi da At".Tanti genitori si sono anche recati alla biglietteria di piazza Stazione per avere informazioni, ma si sono scontrati con un muro "Non mi hanno dato nessuna indicazione, solo di compilare il format. Cosa che tra l'altro ho fatto via via che nascevano i disservizi senza avere nessuna considerazione". Del resto chi ha avuto una risposta con un ritardo di un mese, di fatto, non ha certo risolto i problemi, in una lettere At spiega di aver inoltrato la richiesta alla segreteria.