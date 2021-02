04.02.2021 h 17:38 commenti

Aste immobili truccate, chiuse le indagini su avvocati e prestanomi: 14 richieste di rinvio a giudizio

Aste saltate grazie a finti lodi arbitrali che, facendo leva sull'usocapione, consentivano ai proprietari di tornare in possesso delle loro case. La procura contesta quattro episodi che avrebbero danneggiato i creditori. Coinvolta un'avvocatessa pratese ritenuta figura centrale del meccanismo

La casa finita all'asta tornava nella disponibilità del proprietario grazie ad un lodo arbitrale confezionato su misura, finalizzato all'accertamento dell'usocapione. Un modello che sarebbe stato replicato almeno quattro volte tra il 2016 e il 2018 danneggiando i creditori di turno. Ne è convinto il sostituto Laura Canovai che ha firmato quattordici richieste di rinvio a giudizio a carico di altrettante persone accusate di turbativa d'asta. La vicenda arriverà davanti al giudice delle udienze preliminari a novembre. Tra gli imputati figurano un ex avvocato di Montecatini, Andrea Mucci, 66 anni, radiato e cancellato dall'albo degli avvocati pratesi in seguito ad una condanna per bancarotta e per appropriazione indebita (difensori Alberto Mucci e Gianluca Riitano) , e due avvocatesse: una di Prato, 51 anni (difensore Gaetano Pecorella), l'altra di Pisa, 63 anni (avvocato Alberto Marchesi). Per tutti e tre anche l'accusa di esercizio abusivo della professione: Mucci, che nell'ambito di questa inchiesta finì agli arresti domiciliari, per aver svolto il lavoro pur sprovvisto di titolo, e le colleghe per avergli messo a disposizione i loro uffici. L'avvocatessa di Prato è ritenuta con Mucci figura centrale dell'indagine portata avanti dalla guardia di finanza e dai carabinieri, tanto che anche per lei la procura chiese l'arresto, respinto però dal giudice delle indagini preliminari.

Secondo gli investigatori, sarebbero stati almeno quattro gli immobili salvati dai lodi arbitrali e sottratti alle aste: tre a Prato e uno a Milano. A mettere in moto l'inchiesta fu nel 2017 la querela di un avvocato delegato dal tribunale alla vendita di due case. Ad insospettire il legale fu un lodo che, ad un certo punto, mise d'accordo due contendenti con il riconoscimento dell'usocapione, cioè il possesso del bene divenuto, con il passare degli anni, una proprietà di diritto. Non una banalità, dal momento che l'usocapione basta da solo a bloccare la vendita all'asta in quanto considerato un atto di acquisto. Altri sospetti erano stati sollevati dalla sezione esecuzione del tribunale di Prato che, in una occasione aveva impugnato il lodo arbitrale facendo emergere il sistema fraudolento.

Ad organizzare il meccanismo – secondo i convincimenti dell'accusa – sarebbe stato Mucci per salvare un immobile riconducibile alla sua famiglia; meccanismo, apparentemente regolare, poi adottato negli altri casi per recuperare immobili di clienti dell'avvocatessa pratese. Per gli inquirenti, a consentire la redazione dei finti lodi sarebbero stati vecchi clienti e vecchie conoscenze dell'ex avvocato. Le indagini hanno potuto contare anche sulle intercettazioni telefoniche e sui riscontri arrivati dalle perquisizioni negli studi e nelle abitazioni degli imputati.



