Asta record di tessuti sequestrati, malumore degli industriali: "Danneggiate le aziende oneste e che rispettano le regole"

Confindustria sottolinea gli effetti negativi dell'operazione: "Una quantità consistente di tessuti ignoti quanto a provenienza e caratteristiche chimiche e merceologiche viene commercializzata a un prezzo inferiore a quello di mercato"

La notizia dell'asta-record dei 4.500 chilometri di tessuti, sequestrati l'anno scorso a un'azienda cinese di Prato e venduti per conto della Procura per 3 milioni di euro ( LEGGI ), non è stata letta con piacere dagli industriali pratesi.

"L'effetto finale di questa operazione - si legge in una nota di Confindustria Toscana Nord - è che una quantità molto consistente di tessuti ignoti quanto a provenienza e caratteristiche chimiche e merceologiche viene commercializzata a un prezzo inferiore a quello di mercato, sostituendosi di fatto a una uguale quantità di tessuti legali che non verranno venduti".

Confindustria fa notare come la quantità di merce venduta all'asta, se fosse stata quotata a prezzi di mercato, avrebbe fruttato un importo equivalente al fatturato annuo complessivo di un'impresa tessile pratese di ottimo livello.

"Non vogliamo contestare sul piano formale un'operazione che, essendo stata fatta da soggetti pubblici, evidentemente è del tutto legittima - commenta il presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord Andrea Cavicchi -. Intendiamo solo far riflettere su come l'illegalità finisca sempre per creare dei danni, perfino quando viene individuata e sanzionata. In questo caso, danni ingenti, che colpiscono in maniera indiretta aziende non necessariamente pratesi ma comunque legali che avrebbero potuto coprire con loro prodotti quella necessità del mercato. E, potenzialmente, anche danni per i consumatori, che acquisteranno capi di abbigliamento realizzati con tessuti il cui profilo ecotossicologico è probabilmente ignoto, così come caratteristiche merceologiche quali la composizione fibrosa. E' una strada apparentemente senza uscita: queste merci o vanno al macero e lo Stato rinuncia a recuperare almeno un po' delle risorse che spende per i controlli, oppure entrano nel flusso del mercato alterandolo e distorcendolo. Una riflessione sulle regole che governano aste giudiziarie di questo tipo andrebbe fatta, ma in realtà una terza via c'è: combattere a monte con maggior energia ed efficacia l'illegalità nel settore tessile, il contrabbando e la commercializzazione di prodotti non in regola, intervenendo quindi per prevenire questi fenomeni e non solo per reprimerli. Quando queste merci sono entrate in Europa e in Italia, il danno è già fatto e rimane forte, come dimostra questa vicenda, perfino quando vengono individuate e sequestrate".