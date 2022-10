12.10.2022 h 11:18 commenti

Asta deserta o quasi per le cinque proprietà che il Comune vuole vendere

E' arrivata una sola offerta per il lotto E ma è stata invalidata per un vizio di forma sulla parte economica. Gli uffici puntano a un nuovo bando entro la fine dell'anno

E' tutta da rifare l'asta del Comune di Prato per vendere cinque proprietà tra immobili e terreni ritenuti non più strategici rispetto ai propri obiettivi. Stamani, 12 ottobre, la seduta pubblica. Quattro lotti sono andati deserti mentre il quinto (lotto E) ha ricevuto un'offerta che poi è stata annullata per un vizio di forma. Si tratta in particolare del fondo commerciale di viale Galilei, attualmente affittato a una clinica odontoiatrica. La base d'asta era di 220mila euro. L'offerta, di una società di Firenze, presentava delle irregolarità proprio sul fronte della proposta economica (non era in una busta separata) e a norma del bando è scattata l'esclusione. Nessuna offerta invece per gli altri cinque lotti: l'edificio rurale, in parte diroccato, che si trova in via della Chiesa di Capezzana 44 (785mila euro), l'ex piscina di via Arcangeli, trasformabile in residenze (1 milione di euro), l'ex monastero di San Clemente in via San Vincenzo 16 (965mila euro), un terreno in via del Purgatorio che fa parte del piano di lottizzazione di iniziativa pubblica Gello per housing sociale (2,7 milioni di euro). Totale del valore dei beni in vendita, sulla carta, è di circa 5 milioni e 700mila euro.

In un primo momento era stato inserito anche un terratetto in via Santa Trinita a 85 mila euro, ma essendo Erp sarà incluso nel prossimo piano vendite di Epp.

Dunque, si riparte da capo con un'altra asta divisa in lotti il prima possibile. Si punta a un nuovo bando entro la fine dell'anno. La formula sarà la stessa: un'unica asta divisa in cinque lotti indipendenti. E' possibile che i prezzi vengano ribassati. In base al regolamento comunale si può arrivare fino a uno sconto massimo del 20% ma è un'opzione, non un obbligo. Sarà fatta una valutazione degli uffici lotto per lotto per capirne l'appetibilità sul mercato anche rispetto a questo momento storico. In sostanza, chi ha mandato l'asta deserta per approfittare di un ribasso al prossimo "giro", potrebbe restare deluso.

(e.b.)