Asta benefica per la Cui: Moretti vende tutti gli acquerelli e dona 8mila euro

Posti solo in piedi sabato per la vendita dei quadri dipinti durante la pandemia, uno è stato venduto a 600 euro. Al Comune regalata un'opera

Sold out per l'asta di beneficenza di Giuseppe Moretti a favore della Cui; raccolti oltre 8mila euro, venduti tutti i 53 acquerelli esposti e posti solo in piedi durante la vendita che ha avuto come banditore l'attore pratese Francesco Ciampi.

Il ricavato servirà alla Cooperativa Unitaria Invalidi per finanziare un progetto destinato agli utenti. "E' stata una serata meravigliosa – ha sottolineato Moretti – ci sono stati compratori anche da fuori Prato, molti avevano già prenotato i quadri prima dell'asta”. Alla sala ovale è passato anche il presidente della Provincia Simone Calamai e il sindaco di Prato Matteo Biffoni a cui Moretti ha regalato un acquerello. “L'idea di tornare a dipingere – ha spiegato – è nata anche il giorno di S. Giuseppe, per l'Ostensione straordinaria, quando ho visto l'immagine del primo cittadino e del Vescovo soli davanti a piazza Duomo deserta”. L'opera sarà esposta in Comune.

