Poste cerca personale da assumere per l'estate, ecco come candidarsi

Le candidature, che potranno essere presentate fino al 3 giugno, sono aperte a diplomati con votazione minima di 70/100 e laureati (anche triennale) con un punteggio di almeno 102/110

Poste Italiane cerca portalettere in provincia di Firenze e in provincia di Prato durante il periodo estivo.

I candidati selezionati, spiega una nota, saranno inseriti con contratti a tempo determinato a partire dal prossimo mese di giugno, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Le candidature, che potranno essere presentate fino al 3 giugno, sono aperte a diplomati con votazione minima di 70/100 e laureati (anche laurea triennale) con un punteggio di almeno 102/110. E' inoltre necessario essere in possesso di patente di guida.

La prima fase delle selezioni consisterà in un test attitudinale di ragionamento logico che sarà svolto presso una sede di Poste Italiane. Coloro che supereranno la prima fase di selezione, saranno contattati da personale di Poste Italiane per la seconda fase del processo di selezione che prevede un colloquio e la prova d'idoneità alla guida che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. Per potersi candidare è sufficiente inerire il proprio curriculum vitae sulla pagina web https://www.posteitaliane.it/it/invia-cv.html.

