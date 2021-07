07.07.2021 h 18:41 commenti

Assunzioni facili e non necessarie, il primo amministratore unico di Sori deve pagare 393mila euro

Con il pronunciamento della Cassazione Sezioni unite si chiude la lunghissima vicenda che ha visto contrapposta la società di gestione e riscossione tributi fondata dai Comuni di Prato e di Montemurlo e il manager Mario Agostino Pazzaglia. Confermate le sentenze di primo e di secondo grado che hanno stabilito che quella gestione determinò un minor utile

nadia tarantino

Fu una gestione poco oculata e per nulla parsimoniosa quella del primo amministratore unico di Sori, Mario Agostino Pazzaglia, in carica per quasi tre anni fino alle dimissioni a luglio del 2005. Una gerenza talmente poco accorta che i giudici della Cassazione, confermando le sentenze del tribunale di Prato e della Corte d'Appello di Firenze, hanno condannato il manager a risarcire la società di gestione e riscossione dei tributi locali con quasi 400mila euro, 393.924 e qualche centesimo per la precisione. Costi del personale altissimi, contratti di collaborazione, consulenze e altre spese che, evidentemente, non sono state ritenute necessarie: questi i motivi che hanno portato alla condanna di Pazzaglia. Si chiude così una lunghissima controversia giudiziaria cominciata a dicembre 2007 quando l'assemblea dei soci, all'epoca costituita dai due Comuni fondatori, Prato e Montemurlo, deliberò l'azione di responsabilità affidandosi agli avvocati Marcello Lastrucci e Elisa Zappalorti. Una decisione presa sull'onda di conti che non tornavano, di bilanci troppo gravosi, di spese altissime e di un furioso dibattito politico che nel tempo, più volte, si era acceso nel Consiglio comunale di Prato con i consiglieri di Alleanza Nazionale, Forza Italia e Rifondazione Comunista continuamente sul piede di guerra.Chi prese il posto di Pazzaglia riuscì, con una vigorosa sforbiciata, a rimettere in sesto il quadro economico della società: il risparmio, operato in particolare sui dipendenti, convinse i soci a rivedere la gestione degli anni precedenti e a chiedere il risarcimento del danno per il minor utile conseguito dalla società. L'ex amministratore unico, che ha sempre tentato di trasferire la vertenza davanti alla Corte dei Conti sostenendo che fosse quella la sede idonea per risolvere le questioni di una società in house come Sori, dovrà a questo punto mettere mano al portafogli. La Cassazione, che si è espressa a Sezioni unite, non solo ha ribadito che la pretesa della società è faccenda da giudice ordinario, ma ha anche respinto gli altri sei motivi che hanno formato l'articolato ricorso presentato dall'ex amministratore dopo la sentenza di secondo grado.A Pazzaglia fu affidato il compito di far decollare la società che subito si presentò con un numero 'sovradimensionato' di dipendenti; è questa una delle spese che ha appesantito i bilanci di Sori nei primissimi anni di vita e che si è trasformata in un'accusa contro il manager. I giudici dell'Appello avevano evidenziato che “la società ha dovuto sopportare un aggravio di costi del personale non motivato da scelte gestionali giustificabili in rapporto al volume della produzione conseguito”: un passaggio che Pazzaglia ha contestato ritenendo che l'analisi fu fatta ex post, con l'esperienza del dopo insomma. Lamentela respinta dalla Suprema Corte che ha sottolineato “uno scostamento ingiustificato dei costi effettivamente sostenuti per il personale rispetto alle previsioni di bilancio 2004”.Pazzaglia è stato condannato a pagare anche le spese legali che ammontano a oltre 15mila euro.