14.11.2018

Assume droga e si mette alla guida di un camion ma si sente male: salvato da un agente della Municipale

Il vigile, che era fuori servizio, ha soccorso l'uomo insieme ad un passante e gli ha praticato il massaggio cardiaco

Ha avuto un malore dopo aver assunto sostanze stupefacenti e ha rischiato di morire, non fosse stato per il pronto intervento di un passante e di un agente della polizia municipale fuori servizio. E' successo nei giorni scorsi in via delle Badie, all’altezza della rotatoria con la via De Sanctis, ma solo oggi è arrivato il responso degli esami tossicologici che hanno confermato come l'uomo avesse assunto droghe prima di mettersi alla guida di un autocarro.

L'agente, smontato dal servizio, ha notato un autocarro di traverso sul marciapiede con un uomo che, gridando, stava cercando di estrarre dal veicolo, il conducente, un uomo italiano di 41 anni che si trovava in stato di incoscienza. L’agente ha allertato subito il 118 e a iniziato a praticare il massaggio cardiaco, incitato anche dall’operatore del 118 che, informatosi sulle condizioni della persona a terra, ha compreso la gravità della situazione. L’ambulanza con personale medico a bordo è arrivata sul posto pochi minuti dopo per prestare le cure necessarie.

Grazie all’intervento dell’agente e all’arrivo tempestivo dell’ambulanza, l’uomo poco dopo ha ripreso conoscenza. Da alcuni elementi raccolti sul posto, gli agenti hanno avuto il sospetto che il conducente avesse assunto sostanze stupefacenti; la patente dell’uomo è stata, pertanto, ritirata in maniera cautelativa in attesa dell’esito degli accertamenti richiesti. I sospetti sono stati poi confermati dal referto medico.