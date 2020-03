02.03.2020 h 17:20 commenti

Assolto in appello dopo la condanna in primo grado per tentata violenza su minore

Si tratta della persona che nel 2011 rischiò il linciaggio a Iolo dopo le accuse di aver chiesto favori sessuali a un 13enne. L'episodio oggetto del processo risale invece al 2014

I giudici della Corte d'appello di Firenze hanno assolto dall'accusa di tentata violenza sessuale su minore il cinquantottenne che nell'estate del 2011, a Iolo, rischiò il linciaggio da parte di una folla inferocita che si radunò sotto la sua abitazione ritenendolo responsabile di intrattenere rapporti con un ragazzino allora tredicenne in cambio di regali.

I fatti per i quali oggi, lunedì 2 marzo, è stata pronunciata l'assoluzione – l'uomo in primo grado fu condannato dal tribunale di Prato a 2 anni e 8 mesi – sono successivi a quelli di Iolo (in questo caso il percorso giudiziario è fermo alla sentenza di Appello, 1 anno e 4 mesi). Difeso dall'avvocato Massimiliano Tesi, il cinquantottenne finì nuovamente nei guai nel 2014. Il capo di imputazione fu riqualificato da violenza sessuale a tentata violenza sessuale in sede di rito abbreviato. Secondo le contestazioni, l'uomo, in almeno tre occasioni, tentò un approccio con un quindicenne chiedendogli un bacio e ottenendo sempre un rifiuto. Approcci ammorbiditi da regali: un paio di ricariche telefoniche, qualche banconota e un pacchetto di sigarette. In una delle occasioni finite al centro dell'inchiesta del sostituto Valentina Cosci, l'uomo avrebbe messo una mano sulla gamba del giovane avanzando la richiesta di 'un bacino' che però non ci fu.

Oggi l'avvocato Tesi è riuscito a convincere la Corte d'appello dell'innocenza del suo assistito.



