14.10.2019 h 08:52 commenti

Assolto il tifoso viola querelato dall'attore Carolei, nessuna minaccia o diffamazione

Il Gip del tribunale di Prato ha archiviato la denuncia di Carolei, protagonista di una serie di video su veri e propri blitz nelle tifoserie nemiche alla vigilia di partite importanti

Non ci sono né minacce né diffamazione nel commento di un tifoso viola a uno dei tanti video che l'attore pratese Giacomo Carolei, di fede juventina, realizzava prima di match importanti provocando le varie tifoserie di turno.

Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Prato, Costanza Comunale, che ha archiviato il procedimento. Anche il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione. La notizia è riportata dalla Nazione nella cronaca locale odierna. Secondo il giudice quel testo non contiene minacce ma bensì "la risposta a un fatto ingiusto", nello specifico la morte del giocatore della Fiorentina Davide Astori tirata fuori da Carolei con una battuta infelice alla vigilia di Fiorentina-Napoli, partita decisiva per l'esito del campionato. In un commento sul web il tifoso viola in questione reagì promettendo a Carolei "due bastonate" in caso di faccia a faccia. L'attore presentò denuncia, come ha fatto anche per altri tifosi inviperiti contro di lui. Per il giudice però si è trattato solo della reazione ad una provocazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus