04.03.2019 h 15:04 commenti

Assolto il carabiniere accusato di aver rubato il portafogli trovato da una avvocato

Il militare rischiava una condanna fino a dieci anni ma la difesa è riuscita a smontare la tesi dell'accusa grazie al video delle telecamere della caserma di via Picasso

Rischiava una condanna fino a 10 anni di reclusione e oggi, lunedì 4 marzo, quando i giudici del Tribunale di Prato hanno letto la sentenza di assoluzione è uscito dal lunghissimo incubo cominciato nel 2015 quando era stato indagato e poi rinviato a giudizio per peculato.

L'uomo, un carabiniere in servizio al comando provinciale di Prato, si è sempre difeso dall'accusa mossa nei suoi confronti dalla Procura in seguito alla denuncia di una donna, di professione avvocato, che lo accusava di essersi impossessato di un portafogli che lei aveva trovato per strada e portato ai carabinieri affinché venisse riconsegnato alla proprietaria. Ma quel portafogli, secondo quanto ricostruito nel corso del processo, non fu mai lasciato al militare. La parola del carabiniere contro la parola dell'avvocato. In mezzo una sequenza di 52 secondi, vale a dire la scena dell'ingresso e dell'uscita della donna dalla caserma di via Picasso il giorno in cui è avvenuto il fatto. Troppo pochi, ha dimostrato l'avvocato Enrico Guarducci, difensore del carabiniere, per entrare, dare contezza al militare addetto al piantonamento di aver trovato il borsellino, di essere anche andata a cercare la proprietaria per restituirglielo ma di non averla trovata e perciò aver lasciato detto ad una vicina che quel portafogli lo avrebbe consegnato ai carabinieri. Entrare, raccontare, firmare il modulo di avvenuta consegna e uscire: non potevano bastare 52 secondi e su questo ha insistito tantissimo la difesa e che ha convinto i giudici a pronunciare la sentenza di assoluzione.

Fu quando la proprietaria del borsellino – che conteneva solo un bancomat e un documento di identità – si fece viva con l'avvocato per ringraziarla e anche per dirle che in realtà dai carabinieri non aveva trovato niente che partì la denuncia contro il militare. Che si è sempre difeso raccontando che sì quel giorno vide entrare la donna ma che poi lei uscì senza lasciare niente.

nt