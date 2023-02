07.02.2023 h 16:04 commenti

Assolto dopo dieci anni, tappezza la città con maxi manifesti: "E' giusto che lo sappiano tutti"

Iniziativa dell'ex presidente del Consiglio comunale Maurizio Bettazzi, assolto con formula piena dai reati di abuso d'ufficio e concussione. Inchiesta aperta nel 2013, processo chiuso nel 2023

“Assolto, dopo dieci anni. Il fatto non sussiste”. Poche parole – eloquentissime – a caratteri cubitali e il suo volto: ecco i cartelloni voluti da Maurizio Bettazzi, ex presidente del Consiglio comunale di Prato assolto con formula piena dai reati di abuso d'ufficio e concussione contestatigli nel 2013. Una decina i manifesti in città, comparsi a pochi giorni di distanza dalla sentenza pronunciata dal tribunale di Prato. “Voglio far sapere a tutti come è finita la mia vicenda – il commento di Bettazzi – la mia assoluzione con formula piena non ha avuto la stessa risposta mediatica di quando accadde il fatto. Sono comparsi articoli in sesta, settima, ottava pagina: non potevo accontentarmi dopo tutti questi anni di sofferenza. Tutti devono sapere”.



