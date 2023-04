19.04.2023 h 00:27 commenti

Assolto dall'accusa di ricettazione ai danni della sorella: il reato tra familiari conviventi non è previsto

L'uomo era finito davanti in tribunale dopo la denuncia del furto di un carnet di assegni presentata dalla congiunta. Il giudice del dibattimento ha ravvisato l'incongruenza tra il capo di imputazione e il grado di parentela delle parti e ha pronunciato la sentenza di assoluzione

È finito sul banco degli imputati con l'accusa di ricettazione dopo la denuncia del furto di un carnet di assegni presentata dalla sorella. Se davvero sia stato l'autore della ricettazione e magari abbia anche indebitamente incassato del denaro, non si saprà mai e non per mancanza di prove o per indagini insufficienti. ma per il semplice fatto che alcuni reati non sono perseguibili tra familiari stretti, conviventi. Proprio come in questo caso. L'uomo, 53 anni, difeso dall'avvocato Massimo Mariotti, è stato assolto. Il giudice del dibattimento ha ravvisato l'incongruenza tra il capo di imputazione e il grado di parentela delle parti e ha pronunciato la sentenza di assoluzione. Il 53enne finì sotto accusa nel 2018. Insieme alla sorella e al padre era a capo di una grossa azienda del settore alimentare che ad un certo punto ha incontrato qualche problema di troppo. Il clima familiare ne avrebbe risentito fino alla denuncia per la sparizione del blocchetto degli assegni poi compilati e spesi. Al fratello della titolare degli assegni fu contestata la ricettazione ma la legge parla chiaro ed è stata applicata la non punibilità.

