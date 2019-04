26.04.2019 h 17:31 commenti

Assolta in Appello la docente di musica condannata a restituire quattro anni di stipendio: era davvero malata

La professoressa pratese era accusata di aver organizzato eventi e spettacoli mentre risultava assente per una patologia. I giudici contabili ribaltano la sentenza di primo grado: mai dimostrata la falsità dei certificati medici

Non dovrà restituire gli stipendi e nemmeno rifondere il danno d'immagine allo Stato la docente di musica pratese, condannata in primo grado dalla Corte dei Conti a pagare quasi 100mila euro ( LEGGI ). La Corte dei Conti d'Appello ha infatti riformato la sentenza, assolvendo con formula piena la professoressa Maria Vittoria De Nuccio.

La docente, assistita dagli avvocati Francesco Paoletti e Ettore Nesi, era finita sotto inchiesta per aver organizzato eventi, feste e concerti mentre risultava essere in malattia dal suo lavoro di insegnante di musica. Nel luglio del 2016 la Corte dei Conti di Firenze le aveva imposto di restituire gli stipendi incassati nei quattro anni di malattia, aggiungendo altri 15mila euro a titolo di risarcimento per il danno d'immagine cagionato all'istituzione scolastica. Il totale faceva 97 mila euro.

In Appello i giudici contabili hanno però ribaltato la decisione, censurando anche le indagini svolte dalla guardia di finanza e dalla procura che in nessuna occasione avevano dimostrato la falsità dei certificati medici redatti da più medici e attestanti le condizioni di salute della professoressa. Anche il lavoro organizzativo di eventi e concerti, è risultato poi essere fatto prevalentemente da casa sul web e sui social, quindi un tipo di impegno non in contrasto, secondo i giudici, con la patologia di cui soffriva la docente e che le impediva, invece, di svolgere il suo lavoro in un contesto ben diverso come è quello della scuola.

"Sono soddisfatta da questa sentenza - commenta la professoressa De Nuccio -. Finalmente è stata dimostrata la mia buona fede e correttezza. Il mio nome è stato infangato in questi mesi, ma adesso posso dire di essere sempre stata dalla parte della ragione".