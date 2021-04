27.04.2021 h 23:03 commenti

Assistenza e consulenza legale per chi ha un animale domestico: a Prato arriva Gaia Lex

Dai problemi nel condominio agli incidenti fino ai maltrattamenti: ora anche i "pelosetti" hanno un avvocato pronto a tutelare i loro diritti: "Cerchiamo di dare voce a chi non ce l'ha"

Chi meglio di un avvocato che ama gli animali può difenderne i diritti in un’aula di tribunale? E’ la storia di Federica Barletta, 32 anni, avvocato del foro di Prato, ricercatrice di diritto amministrativo e padrona di una vivacissima cagnolina meticcia di 7 mesi salvata da una brutta storia dei maltrattamento, che ha decisione di mettere la propria professione al servizio di Gaia Lex, il centro di azione giuridica creato dall’associazione Gaia animali e ambiente onlus per dare consulenza e assistenza legale a chi possiede un amico “pelosetto”.

Pensiamo ai problemi di condominio, agli incidenti o ai casi di maltrattamento. L’avvocato Barletta ci aiuterà a capire come muoversi. Grazie a lei Gaia Lex, che è già presente in buona parte della Toscana, sbarca anche a Prato. “Cerchiamo di dare voce a chi non ce l’ha. - afferma Barletta - Le problematiche possono essere varie e richiedere risposte di vario genere. Il contesto normativo non ci aiuta perché è complesso e lacunoso. Per questo è importante instaurare una collaborazione con le istituzioni affinché vengano adottate iniziative che promuovano la coscienza animalista e soluzioni che migliorino l’ambiente in cui viviamo con i nostri animali”. Prevenire i conflitti è meglio che curare a suon di carte bollate, anche quando si tratta di animali.

Chi è interessato può scrivere a gaiaanimaliambiente@gmail.com

