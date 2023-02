10.02.2023 h 10:37 commenti

Cambio delle regole per l'assistenza domiciliare: torna il voucher

Entro l'anno il servizio non sarà più gestito tramite bando, ma ogni famiglia potrà scegliere a quale associazione fare riferimento. Nel 2022 sono state seguite 425 persone fra anziani non autosufficienti, persone con disabilità e fragili

aa

Cambio di modalità del servizio di assistenza domiciliare, non sarà più gestito tramite bandi a cui possono partecipare le associazioni del terzo settore, ma con il sistema dei voucher.Un cambio di passo annunciato dal vicesindaco Simone Faggi, in commissione 6, dettato dalla necessità di garantire alle famiglie una certa continuità nel rapporto con gli operatori, modalità che con il sistema degli appalti non poteva essere garantita. La gara è stata prorogata, ma entro il 2023 il nuovo sistema andrà a regime. Oltre alla cura della personale e farmacologica, viene assicurato un sorta di “monitoraggio” delle condizioni della persona e anche un momento di compagnia. Elemento fondamentale per quasi tutti gli assistitiNel Comune di Prato sono 425 gli utenti seguiti da questo tipo di servizio; 272 gli anziani non autosufficienti, 78 i disabili e 75 gli autosufficienti fragili. Le risorse comunali a disposizione sono di 1 milione e 280mila euro a cui si aggiunge 1,5 milione del fondo statale per la non autosufficienza. Sul fronte, invece, dei trasporti sociali, è stato ricostruito il tavolo a cui partecipano 11 associazioni coordinate dalla Misericordia; ogni giorno vengo trasportate 280 persone, un costo di 650mila euro anno con fondi comunali, a cui si aggiungo 75mila euro dedicati al trasporto per alunni disabili. L'amministrazione, nel corso del 2022, ha messo a disposizione anche 175mila euro per gli assegni di cura, cioè un aiuto economico per le famiglie che hanno bisogno di una badante, a cui si aggiungono 475mila euro del fondo nazionale per la non autosufficienza. In totale,gli anziani che hanno usufruito di questo sostegno sono stati 116, l'assegno può variare da 80 a 400 euro mensili. “Per nessuno di questi servizi – ha ribadito Faggi – ci sono liste d'attesa, abbiamo dato una risposta a tutti quelli che hanno fatto domanda”.E una soluzione è stata trovata anche per 7 persone senza fissa dimora che la scorsa settimana non avevano un posto dove dormire. “Abbiamo spostato 10 utenti dal dormitorio in due appartamenti in modo da liberare letti. Una soluzione che resterà in piedi fino al 31 marzo, data della fine emergenza freddo, resa possibile proprio per il percorso fatto da questi soggetti che hanno dimostrato di avere una certa autosufficienza nella gestione della quotidianità”. Nel dormitorio sono accolte 25 persone, e 48 fra casa Anna, casa Renato e la struttura le Ginestre.Nel corso del 2022 ogni giorno sono stati consegnati 102 pasti caldi domiciliari al giorno, con una spesa di 380mila euro.Intanto è iniziato anche nel comune di Prato un primo percorso per adottare la Disability card, che tramite l'Inps agevola chi ha diritto nell'ottenere agevolazioni in modo più semplice.