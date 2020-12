30.12.2020 h 14:16 commenti

Assembramento in una sala giochi, denunciata la titolare e sanzionati i clienti

Controllo della polizia in un locale di via Donizetti in seguito alla segnalazione arrivata al centralino nella serata di ieri

La titolare di una sala giochi e sette clienti sono stati sanzionati dalla polizia per il mancato rispetto delle norme utili a contrastare la diffusione del coronavirus. E' successo nella serata di ieri, martedì 29 dicembre, in via Donizetti. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un assembramento di persone all'interno di un locale. Effettivamente, sono stati trovati e identificati sette uomini, tutti cinesi, intenti a giocare ai videogiochi. La titolare, una cinese di 52 anni già nota per i suoi numerosi alias, per precedenti legati al gioco d'azzardo e destinataria di un provvedimento di espulsione emesso dalla questura nel 2006, è stata denunciata.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus