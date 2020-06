01.06.2020 h 13:35 commenti

Assembramento di clienti e personale senza mascherine, chiuso un ristorante del centro

Il blitz è scattato ieri sera da parte della polizia e della polizia municipale di Prato durante i controlli anti Movida. La titolare dovrà pagare una multa di 800 euro

Assembramento di clienti, titolare e personale senza mascherine, nessuna distanza tra i tavoli come invece prevede la normativa anti-Covid. E' quanto scoperto dalla polizia ieri sera, 31 maggio, in un locale a conduzione nigeriana tra piazza Mercatale e piazza San Marco che di conseguenza è stato chiuso. La questura non ha voluto precisare nome e indirizzo del locale chiuso.

La sospensione dell'attività va da 5 a 30 giorni. Sarà la Prefettura a decidere. La titolare, una quarantenne, dovrà pagare anche una sanzione di 800 euro.

Il controllo è scattato attorno alle 22.20 da parte della polizia amministrativa insieme alla polizia municipale, impegnate nei controlli anti movida dentro e fuori dal centro storico. Al'interno del ristorante erano presenti oltre 25 clienti che erano stati sistemati senza rispettare alcun distanziamento. Sia una cameriera che la titolare non indossavano la mascherina.