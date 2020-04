16.04.2020 h 11:40 commenti

Assembramenti e disordini in piazza delle Carceri, Soldi (Lega): "Il Comune prenda provvedimenti"

Il consigliere comunale ha presentato un question time dopo la rissa di Pasquetta: "Orario ridotto per la distribuzione degli aiuti e presenza della polizia municipale"

Fascia oraria ridotta per la distribuzione del cibo e la presenza della polizia municipale per evitare nuovi disordini. E' quanto chiede il consigliere della Lega Leonardo Soldi con un question time in merito alla rissa avvenuta il giorno di Pasquetta in piazza delle Carceri, che ha richiesto l'intervento di più pattuglie della polizia municipale ( LEGGI ).

Il consigliere leghista sottolinea come da tempo gli assembramenti delle persone in attesa del servizio siano stati segnalati dai residenti. La distribuzione fatta dai volontari occupa circa tre ore di tempo nel pomeriggio e, secondo le proteste arrivate al Comune, è spesso fonte di assembramenti. proprio per questo l'amministrazione aveva già sensibilizzato il parroco per prendere provvedimenti sul mantenimento delle distanze di sicurezza.

"Fermo restando - dice Soldi - che la funzione svolta dalla parrocchia ha grande valore sociale, si chiede alla giunta quali siano le azioni per limitare il verificarsi di altri problemi. In particolare - prosegue Soldi - chiediamo di proporre una riduzione della fascia oraria e di piantonare la distribuzione con agenti della polizia municipale".