Assegnate le nuove reggenze a scuola: ecco i movimenti dei presidi

Dal primo settembre è cambiata la geografia delle presidenze scolastiche. Santagati da Vernio è stato trasferito al Castellani, il suo posto occupato dal dirigente del Copernico. Giovanna Nunziata al Margherita Hack

Cambio di dirigenza all'istituto Pertini di Vernio, Daniele Santagati titolare al Datini è stato trasferito all'Istituto Castellani, il suo posto è stato invece assegnato a Stefano Gestri preside al liceo Copernico. Per Gestri è il primo anno di doppio incarico. Al Margherita Hack di Montemurlo arriva Giovanna Nunziata che continuerà a dirigere anche il Convitto. “Siamo contenti che a Montemurlo arrivi una donna – ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Rossella De Masi Sicuramente è un incarico complesso per numero di allievi e per presenza di stranieri, ma sono anche certa che ci sarà una stretta collaborazione con il corpo docenti. Dispiace che in tanti istituti si sia dovuto ricorrere alla doppia reggenza”. De masi ad agosto, quando Paolo Calusi è stato trasferito a Castiglion dei Pepoli, aveva manifestato preoccupazione per le sorti dell'istituto comprensivo.

Immutate le altre reggenze: alle Convenevoli resta Stefano Pollini titolare al Gramsci Keynes, al Pontormo di Carmignano Mario Di Carlo che continua a dirigere il Rodari- Cicognini, alle Milani confermata Sandra Bolognesi titolare del posto di preside alle Lippi, alle Gandhi resta Alessandro Giorni che mantiene la dirigenza alle Cironi, mentre Paola Toccafondi mantiene Puddu e Malaparte, Maria Grazia Fabbri confermata all'istituto Pacetti e al Dagomari, Tiziano Pierucci al Livi (che comprende anche il Brunelleschi di Montemurlo) e al Marconi, Giuseppina Cappellini resta al Comprensivo Mazzoni e al Cpia (Centro Provinciale per l'Istruzione Adulti ).

Doppio incarico, quindi, per quasi tutti i dirigenti scolastici pratesi, una situazione che potrebbe sbloccarsi il prossimo anno con il concorso per dirigenti scolastici. Per snellire i tempi, che prevedono anche un tirocinio di quattro mesi, il ministero della pubblica istruzione sta valutando anche la possibilità di utilizzare i reggenti come tutor e poi di assegnare i posti ai neo dirigenti. Intanto, però, per l'anno scolastico 2018/19 molti dirigenti avranno il doppio incarico. “Non possiamo rifiutare – ha spiegato Santagati - dal primo settembre sono in servizio anche al Castellani un istituto comprensivo che conta 1.300 alunni. Realtà importante a cui si somma quella del Datini”.

