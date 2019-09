15.09.2019 h 15:21 commenti

Assedio, la protesta di un lettore di Poggio: "Costretto a pagare un biglietto per non residenti per entrare"

La replica della Proloco: "la commissione di pubblico spettacolo ci impone accessi limitati per ogni sera che noi abbiamo diviso tra non residenti e residenti che comunque andavano comprati in prevendita".

Ancora problemi per il biglietto d'ingresso dell'Assedio alla Villa in corso questo fine settimana a Poggio a Caiano. Un poggese, Antonio Ferrarello ha chiamato la nostra redazione per denunciare quanto gli è capitato ieri sera, 14 settembre. Pur residente, ha dovuto pagare un biglietto da non residente per poter entrare perché gli ingressi per i poggesi erano esauriti. La differenza è minima, 2 euro, (6 anziché 4 euro) ma al cittadino non è comunque andata giù soprattutto perché poi, indagando, ha scoperto che nella sede della Proloco, in via Giuliano da Sangallo, i biglietti per i residenti c'erano eccome: "Prima mi si dice che sono esauriti per farmi comprare il biglietto più caro e poi invece scopro che sono stato preso in giro. - afferma - non è per i soldi ma per il sistema che è sbagliato." Risolve l'arcano il presidente della Proloco Francesco Ricciarelli. Per capire i meccanismi teniamo presente che nell'organizzazione generale pesa anche la limitazione agli accessi imposta dalla commissione di pubblico spettacolo. Limitazione che la Proloco ha deciso di dividere tra residenti e non residenti (al netto di omaggi e pass per chi vive e lavora nell'area della festa, proprio per agevolare i poggesi. "Intanto partiamo dal fatto che sia i biglietti giornalieri che gli abbonamenti per i residenti sono solo in prevendita che tra l'altro abbiamo prorogato per venire incontro a tutti. Se però i giornalieri avanzano, li vendiamo anche agli ingressi durante la festa. Naturalmente non possiamo venderne di più di quanto previsto per quella sera perché non riusciremmo più a rispettare gli obblighi che la commissione ci ha prescritto. I biglietti che il signor Antonio ha trovato alla Proloco sono semplicemente quelli previsti per la giornata di oggi avanzati dalla prevendita. Niente di più". L'idea di dare agevolazioni di prezzo ai poggesi è nata come una sorta di indennizzo per il carico di disagi che i cittadini devono sopportare per oltre una settimana per il cambio di viabilità che la festa comporta. Forse i tempi sono maturi per un biglietto unico, sia per residenti che per non residenti. Sarebbe più lineare per tutti, organizzatori e avventori.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus