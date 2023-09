04.09.2023 h 09:52 commenti

Assedio alla Villa, torna la magia del Rinascimento nel centro di Poggio a Caiano

La manifestazione, giunta alla 38esima edizione, si terrà dal 15 al 17 settembre. L'apertura della fontana del Mascherone da cui sgorgherà vino, aprirà la festa

Come ogni terzo fine settimana di settembre a Poggio a Caiano torna l’Assedio alla Villa, la rievocazione rinascimentale che da 38 anni ci porta al 1565 ai tempi dei festeggiamenti per il matrimonio tra Francesco I de’ Medici e Giovanna d’Austria. Saranno i due sposi, con l’apertura della della fontana del Mascherone da cui sgorgherà vino, a dare il via a tre giorni di festa dentro e attorno alla villa medicea patrimonio Unesco. Dal 15 al 17 settembre ci saranno suggestivi spettacoli, musica, antichi mestieri e le locande per allietare il palato lungo il percorso della festa tra cortei storici, falconieri, danzatrici, sbandieratori, giullari, giochi di fuoco e le rime di Messer Borghini. Non mancheranno il mercatino dell’artigianato e i laboratori. La manifestazione è organizzata dalla Proloco, con il contributo del Comune, della Provincia e della Regione, e con la collaborazione della Direzione regionale Musei della Toscana del Mic.«L’Assedio alla Villa è l’occasione per i poggesi di celebrare le proprie radici e trasmettere anche a chi poggese non è l’amore per questo territorio, ricco di storia e di bellezza – spiega il neo presidente della Pro Loco, Alessandro Cecchi –. È una grande emozione per me vivere per la prima volta la festa da presidente, anche se sono più di trent’anni che collaboro alla sua realizzazione. L’Assedio alla Villa è infatti una manifestazione collettiva, che vede l’impegno di tanti volontari che ogni anno dedicano il loro tempo e il loro impegno alla riuscita di un appuntamento amato da tutti, che attira tanti partecipanti non solo da fuori Poggio ma anche da fuori provincia. A loro, con l’augurio che possano crescere di numero, con il coinvolgimento anche delle giovani generazioni, oltre che alle istituzioni che ci sostengono, va il mio ringraziamento».Questa edizione vede la conferma della novità inaugurata l’anno scorso: il palio dei rioni. I cinque quartieri del comune mediceo si cimenteranno in giochi rinascimentali ospitati nel giardino delle Suore Minime: lancio del cerchio, lotta dei sacchi, il gioco dei tre mattoni e la palla al bracciale. Il Palio, vinto lo scorso anno da Poggetto, è stato dipinto da Maurizio Baldacci.Per Riccardo Palandri è il primo Assedio da sindaco. “Sicuramente la manifestazione più importante del nostro territorio comunale che richiama, ogni anno, sempre visitatori da tutta la provincia. Una tre giorni pieni di eventi, di rievocazioni storiche, di divertimento – afferma Palandri –. Ho sempre vissuto l’Assedio in prima persona, da poggese doc quale sono – spiega il primo cittadino –. L’ho vissuto da cittadino e anche da figurante storico. Quest’anno, per la prima volta, lo vivo da sindaco di Poggio a Caiano ed è per me un onore. Mi aspetto un’edizione che sia veramente “un assedio” di pubblico per ammirare quanto di bello possiamo offrire. L’augurio è che quanti arriveranno a Poggio possano divertirsi e godere di tre giorni di vera festa che la nostra cittadina offre. Il mio ringraziamento va a quanti si adoperano per la riuscita della manifestazione. Un grazie, in particolare, alla Pro Loco e poi ai gruppi storici che parteciperanno e in primis al Gruppo Storico Poggese, al quale va il mio plauso per i costumi meravigliosi che sono riusciti a realizzare».Confermate anche le visite guidate alla villa medicea, a cura dell’associazione Marginalia. Sono comprese nel biglietto d’ingresso alla festa, ma è necessaria la prenotazione telefonando allo 055 8798779, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, oppure scrivendo all’indirizzo email info@prolocopoggioacaiano.it «Poggesi e non potranno finalmente approfittare di queste giornate di fine estate e apprezzare ancora una volta la bellezza della villa di Poggio a Caiano e del suo parco – spiega il direttore della villa medicea Lorenzo Sbaraglio –. Un patrimonio da ammirare sia nella sua dimensione di luogo familiare, patrimonio di ricordi della propria vita personale, sia nella sua dimensione storico-artistica universale. L'Assedio alla Villa permetterà a migliaia di persone di passare il proprio tempo a Poggio a Caiano e di affollare le sue strade, da percorrere con quel ritmo lento e sereno che sempre più di rado ci è concesso. Tutto questo non potrebbe avvenire senza decine di volontari, il personale della villa, il Comune, e soprattutto senza il serio e appassionato lavoro degli amici della ProLoco».Nei giorni dell’Assedio alla Villa si potranno anche ammirare due mostre promosse dal Comune di Poggio a Caiano, ad ingresso gratuito, aperte per l’occasione in orario straordinario: alle Scuderie medicee la mostra fotografica a cura di Antonio Belli “Chi c’era, com’era. Giochi della gioventù 1969/1970/1971”, mentre nella Sala della giostra di Palazzo comunale l'esposizione della pittrice Anna Maria Guarnieri dal titolo “Noi eredi dei popoli di Gaia”.«Arrivo dal mondo della Pro Loco e negli anni passati ho seguito sempre da vicino le sfide che la macchina organizzativa di una manifestazione come l’Assedio alla Villa si trova a dover affrontare – afferma l’assessore del Comune di Poggio a Caiano Piero Baroncelli, che ha seguito in prima persona l’organizzazione della manifestazione insieme alla Pro Loco –. Quest’anno ci siamo organizzati con anticipo così da risolvere quanto prima eventuali problematiche. Una manifestazione come quella dell’Assedio comporta un sistema organizzativo di un certo peso, organizzazione che deve essere impeccabile sotto l’aspetto della sicurezza. Insieme agli enti preposti, quindi Asl, polizia municipale, vigili del fuoco, ufficio tecnico comunale, abbiamo messo a punto tutta la parte organizzativa. Sono sicuro – termina l’assessore – che sarà una bellissima tre giorni piena di appuntamenti».A chiudere la manifestazione sarà, come da tradizione, lo spettacolo pirotecnico, in programma la domenica alle 23.30.I BIGLIETTIIl biglietto di ingresso all’Assedio alla Villa, acquistabile direttamente alle entrate della festa, per gli adulti ha un costo di 7 euro, invariato rispetto allo scorso anno. Per i bambini fino ai 12 anni l’ingresso è invece gratuito. Anche per i non residenti, è possibile anche acquistare un abbonamento per i tre giorni della manifestazione, al costo di 10 euro, in prevendita alle Scuderie medicee, a partire da giovedì 7 settembre fino a venerdì 15 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 (solo per domenica 10 settembre dalle 9.30 alle 13 e venerdì 15 settembre dalle 9.30 alle 16.30).Per i residenti all’interno dell’area della manifestazione sarà possibile accedere mostrando un documento che attesti l’indirizzo di residenza.VIABILITA’Saranno effettuate le stesse modifiche degli anni precedenti. I lavori a piazza XX Settembre, grazie all’asfaltatura del tratto che porta in via Pratese, non condizionano i cambi di direzione e le chiusure che ogni anno vengono effettuati per rendere pedonale tutta l’area che circonda la Villa Medicea.