Domani, 13 settembre, a Poggio a Caiano inizia l'Assedio alla Villa. Una festa d'ispirazione rinascimentale legata anche al buon vino e alla convivialità. Massimo attenzione dunque, da parte delle forze dell'ordine per evitare conseguenze pesanti legate a eventuali abusi di alcol. La questura ha predisposto una serie di controlli con etilometro da parte della polizia stradale lungo le principali direttrici viarie che ruotano attorno alla festa e negli orari in cui maggiore è il flusso in uscita delle persone. Chi ha intenzione di alzare il gomito nei tre giorni di festa, è avvertito. Meglio evitare la guida.

Quanto all'organizzazione della festa, torna il sereno tra l'amministrazione comunale e i commercianti del centro di Poggio a Caiano che hanno protestato per la chiusura anticipata delle strade attuata per allestire gli stand ( LEGGI). Ieri, 12 settembre, c'è stato l'incontro con il vicesindaco Giacomo Mari.In un comunicato del Comune si specifica che è stato "valutato da tutti i partecipanti come costruttivo" ed ha fatto emergere l’importanza di individuare un'organizzazione dei commercianti del centro storico che possa dialogare con il Comune in modo costante, non solo per quanto riguarda gli aspetti relativi all’Assedio ma per lo sviluppo dell'area. “La nascita di un coordinamento di commercianti del centro storico è una proposta che abbiamo lanciato già ad inizio di questo anno come strumento importantissimo di confronto, proposta e valorizzazione del centro storico – aggiunge il sindaco Francesco Puggelli - Il nostro auspicio è che i commercianti raccolgano questo invito e si organizzino quanto prima in questo senso. Iniziative del genere, come ci dimostrano altri esempi simili, possono strutturare meglio e più efficacemente il dialogo con il Comune e consentirebbero, tra l’altro, di poter accedere a finanziamenti ad hoc per la realizzazione di eventi promozionali e di interventi di miglioramento. Una prima “palestra” di questo coordinamento potrebbe essere in occasione del prossimo Natale – conclude Puggelli- con eventi, luminarie e iniziative realizzate insieme ai commercianti del centro”.