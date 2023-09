14.09.2023 h 09:51 commenti

Assedio alla Villa, fino a domenica un tuffo nel Rinascimento nel centro di Poggio

Spettacoli, eventi, rievocazioni storiche e stand gastronomici intorno alla villa medicea patrimonio Unesco. Ancora posti per le visite guidate, su prenotazione, abbonamenti in prevendita fino alle 16.30 di domani

Poggio a Caiano è pronta ad alzare il sipario sull’Assedio alla Villa. Domani, venerdì 15 settembre si apre infatti la tre giorni che riporta la villa medicea patrimonio Unesco e le vie del centro storico allo splendore del Rinascimento. Fino a domenica 17 settembre, spettacoli, eventi, musica, rievocazioni, antichi mestieri e buon cibo animeranno il Comune mediceo per la 38ª edizione della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Poggio a Caiano con la collaborazione del Comune e della Direzione regionale musei della Toscana del Mic.Si comincia venerdì alle 19, con l’apertura dei mercatini e degli stand gastronomici a cura delle associazioni di volontariato e l’inizio degli spettacoli. A dare il via ufficiale alla festa sarà poi, alle 20.20, il corteo del Gruppo Storico Poggese che, accompagnato dagli sbandieratori di Montemurlo e di Pistoia, partirà dalle Scuderie Medicee per raggiungere la fontana del Mascherone. Protagonisti del corteo gli sposi Giovanna d’Austria e Francesco I de’Medici: l’Assedio alla Villa rievoca infatti l’arrivo della principessa alla villa medicea di Poggio a Caiano, dove fu accolta dal popolo con grandi festeggiamenti (da lì il nome “assedio”) in occasione del matrimonio con il Granduca di Toscana, avvenuto nel 1565. Saranno i due sposi quindi, sulle note della filarmonica Giuseppe Verdi, ad aprire la fontana del Mascherone, dal quale durante la festa sgorgherà vino, offerto ai presenti.La prima serata dell’Assedio alla Villa proseguirà fino alle ore 1, mentre sabato 16 settembre l’appuntamento è dalle 15.30 alle 2, infine domenica 17 settembre dalle 15 alle 24. Sabato e domenica, nel giardino dell'Istituto delle suore minime del Sacro Cuore, in programma anche le sfide del Palio dei Rioni, che vedrà i cinque rioni di Poggio a Caiano – Bonistallo, Candeli, Centro Storico, Poggetto e Santa Cristina – mettersi alla prova con i giochi rinascimentali.Ancora posti disponibili per le visite guidate alla scoperta della villa medicea, a cura dell’associazione Marginalia, in programma tutti e tre i giorni della manifestazione (venerdì 15 alle 19 e alle 20.30, sabato 16 alle 18, alle 19.30 e alle 21, domenica 17 alle 18, alle 19.30 e alle 21). Sono comprese nel biglietto d’ingresso alla festa, ma è necessaria la prenotazione telefonando allo 055 8798779, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, oppure scrivendo all’indirizzo email info@prolocopoggioacaiano.it, lasciando un proprio recapito telefonico. Qualora possibile, si raccomanda di portare con sé i propri auricolari per partecipare alla visita guidata.Il biglietto d’ingresso all’Assedio alla Villa per la singola giornata è in vendita direttamente alle entrate della festa ed ha un costo di 7 euro per gli adulti, mentre per i bambini fino ai 12 anni l’ingresso è gratuito. È possibile acquistare l’abbonamento per i tre giorni della manifestazione, al costo di 10 euro, in prevendita alle Scuderie medicee (via Lorenzo Il Magnifico 9), fino a venerdì 15 settembre alle 16.30: mercoledì 13 e giovedì 14 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, venerdì 15 settembre con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30. Per i residenti all’interno dell’area della manifestazione sarà possibile accedere mostrando un documento che attesti l’indirizzo di residenza.Durante i giorni della manifestazione e in quelli precedenti e successivi (per consentire l’allestimento e lo smontaggio della stessa), ci saranno alcune modifiche alla viabilità, consultabili sul sito web del Comune di Poggio a Caiano www.comune.poggio-a-caiano.po.it, nella sezione notizie.Il programma completo della manifestazione e maggiori informazioni sono disponibili invece sulla pagina Facebook Assedio alla Villa, sul profilo Instagram assedioallavilla, sul sito web www.assedioallavilla.com, all’indirizzo email info@prolocopoggioacaiano.it o al numero di telefono 055 8798779.