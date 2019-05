24.05.2019 h 14:45 commenti

Assaltarono camion carico di capi Louis Vuitton e speronarono le auto della polizia, condannati in cinque

Cinque rapinatori trasfertisti sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Assieme ad almeno altrettanti complici mai identificati, rubarono un furgone che trasportava 500mila euro di merce ma incapparono nelle Volanti. La Squadra mobile li arrestò dopo un anno e mezzo di indagini

Nei loro piani doveva essere solo il furto di un prezioso carico di capi firmati Louis Vuitton – valore mezzo milione di euro – ma nei fatti diventò una rapina (fallita) con tanto di inseguimento della polizia e il ferimento di un agente. Cinque nomadi di origine sinti, tutti trasfertisti arrivati da Roma per mettere a segno il colpo ai danni di un autotrasportatore, furono arrestati dopo una lunga e complessa indagine della Squadra mobile e mercoledì 22 maggio, sono stati processati con il rito abbreviato e condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno per rapina aggravata. Si tratta di Rambo Husovic, Ianst Seferovic, Andrea, Elvis e Toma Halilovic. Il fatto risale al 28 ottobre 2016. La banda, che secondo l'inchiesta del sostituto procuratore Laura Canovai, agì assieme ad almeno altri cinque complici che non sono mai stati identificati, arrivò in città con l'unico obiettivo di rubare il camion che proveniva da Perugia diretto alla ditta di spedizioni Albini e Pitigliani, in via Paronese. Cosa che riuscì, ma solo a metà, ai cinque malviventi che incapparono nella polizia che intercettò il mezzo appena rubato. Alcuni di loro erano alla guida di auto che speronarono le Volanti per guadagnarsi la via di fuga ma una si cappottò in un fosso, in via di Gello. Tutti riuscirono comunque a sfuggire alla polizia che recuperò la refurtiva e trovò dentro la macchina incidentata effetti personali che consentirono alla Squadra mobile dell'allora capo Francesco Nannucci di identificare e successivamente rintracciare e arrestate la banda. Tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio, uno addirittura agli arresti domiciliari, furono fermati in provincia di Roma, tra il campo nomadi di Zagarolo, Tivoli e Valle Martella.

Mercoledì i cinque sono comparsi davanti al giudice delle udienze preliminari Costanza Comunale che, accogliendo le richieste del pubblico ministero Lorenzo Boscagli, li ha condannati.



