24.08.2022 h 15:55 commenti

Assalito e punto da uno sciame di api, brutta avventura per un uomo di 76 anni

Gli insetti sono entrati nella macchina dove l'uomo viaggiava insieme a un amico. I primi soccorsi sono stati prestati dal medico della Misericordia di Vaiano

Brutta avventura per un settantaseienne che questa mattina, 24 agosto, è stato punto da uno sciame di api mentre si trovava a bordo della sua macchina. Provvidenziale l'intervento del medico della Misericordia di Vaiano, dove l'anziano è stato accompagnato dall'amcio con cui era in comlpagnia. Gli insetti hanno punto l'uomo soprattutto sul collo e sul viso, qualcuno anche nell'orecchio, il dottore ha contato una cinquantina di punture.

Dopo un primo intervento per evitare lo shock anafilattico, il 76enne è stato accompagnato in ambulanza in codice giallo all'ospedale Santo Stefano di Prato dove è stato preso in consegna dai sanitari di turno al pronto soccorso.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus