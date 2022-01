28.01.2022 h 14:35 commenti

Aspirante modello cerca di estorcere 1.500 euro a manager della moda: arrestato

I poliziotti della Squadra Mobile hanno organizzato la trappola per cogliere il giovane in flagranza di reato. Le richieste estorsive nate dopo la bocciatura a un casting con la minaccia di divulgare file audio compromettenti

Un aspirante modello di 19 anni è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Prato con l'accusa di estorsione nei confronti di un libero professionista pratese attivo nel mondo della moda. Gli uomini coordinati dal dirigente Alessandro Gallo sono entrati in azione proprio mentre il giovane stava ricevendo i 1.500 euro in contanti frutto dell'estorsione. Il 19enne, residente in provincia di Arezzo, è stato così messo agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto sarebbe nato nel corso di un casting fatto qualche giorno fa per reclutare modelli e modelle da avviare alla carriera nel mondo della moda. Tra questi anche il 19enne che, come gli altri candidati, aveva svolto il colloquio con il manager.

I problemi, secondo quanto appurato dalla polizia, sarebbero nati al momento della bocciatura della sua candidatura. Il 19enne avrebbe iniziato a telefonare con insistenza al professionista minaccciando di diffamarlo rendendo pubblici alcuni file audio compromettenti che asseriva di aver registrato di nascosto. Vista l'insistenza delle telefonate, il manager si è rivolto alla polizia formalizzando la denuncia. Le telefonate erano così serrate che anche mentre l'uomo era con i poliziotti, il telefonino continuava a squillare con le richieste estorsive di pagare 1.500 euro.

A quel punto gli uomini della Mobile, intercettando le telefonate, hanno deciso di organizzare un incontro tra il manager e l'aspirante modello, da svolgersi nell'ufficio dell'uomo, dove nel frattempo erano state montate delle telecamere. Così, quando è avvenuto il passaggio dei soldi, i poliziotti hanno fatto irruzione arrestando il 19enne.