21.06.2023 h 08:31 commenti

Aspetta in strada l'ex collega di lavoro e lo colpisce con una coltellata

Il grave episodio è successo in via Zarini, nel tardo pomeriggio di ieri. Protagonisti due ventenni, il feritore avrebbe detto ai carabinieri di aver agito per vendicarsi delle prese in giro subite sul luogo di lavoro

Resta ancora da chiarire del tutto il grave episodio che, nel tardo pomeriggio di ieri 20 giugno, ha visto protagonisti due ventenni in via Zarini, entrambi italiani ed ex colleghi di lavoro. Uno dei due ha atteso l'altro e, dopo un diverbio, lo ha accoltellato al gluteo, all'altezza del bar Zarini, scappando poi e gettando in strada il coltello.

Una volta rintracciato dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118, l'uomo avrebbe detto ai militari di aver agito per vendicarsi di prese in giro e atti di bullismo che, a suo dire, lo avrebbero costretto a lasciare il lavoro. Intanto il ferito è stato portato in ospedale e preso in cura dai medici. Nonostante la ferita profonda non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita. Il feritore è stato invece sentito a lungo nella caserma di via Picasso. Le ipotesi di reato a suo carico sono quelle di lesioni e porto abusivo di arma.