Aspetta il fratello sulle scale di casa e lo ammazza a colpi di pistola, poi si suicida: dramma a Oste

La tragedia è avvenuta nella tarda serata di giovedì in via Pomeria, nella popolosa frazione di Montemurlo. Le vittime sono Giacomo e Maurizio Pusceddu, 54 e 60 anni. L'allarme dato dai vicini di casa che hanno sentito tre colpi di arma da fuoco. Investigatori al lavoro per accertare il movente

nadia tarantino

Nascosto dietro l'ultima rampa di scale ha aspettato il fratello e quando lo ha visto rincasare, gli ha esploso contro due colpi di pistola. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è sparato alla testa. Minuti di follia quelli che hanno attraversato la mente di Maurizio Pusceddu, il sessantenne che nella serata di ieri, giovedì 3 giugno, ha ucciso il fratello Giacomo, 54 anni, e poi, con la stessa arma, una Beretta calibro 7,65, regolarmente detenuta e usata spesso al poligono, ha messo fine anche alla sua vita.I corpi dei due fratelli, originari della provincia di Trapani, sono stati trovati sul pianerottolo al terzo piano di una palazzina in via Pomeria a Oste, proprio davanti alla porta dell'appartamento in cui avevano abitato per un periodo insieme e nel quale da tempo il cinquantaquattrenne viveva da solo.A dare l'allarme sono stati i condomini della palazzina – tutti stranieri – che, intorno alle 22, hanno sentito i tre colpi di pistola.Sul posto sono arrivati i carabinieri di Prato e di Montemurlo e i colleghi della Scientifica di Firenze, il sostituto Lorenzo Boscagli che ha coordinato tutte le attività e ordinato l'autopsia per stabilire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. I corpi dei due fratelli sono stati trasferiti dalla Misericordia di Prato al reparto di Medicina legale dell'ospedale di Pistoia dove sarà effettuato l'esame autoptico. Altro dirà l'esame eseguito dalla Scientifica sui due cadaveri per rilevare residui di sparo.Dei due fratelli non si sa granché: entrambi tessitori, il più grande in pensione, conducevano una vita molto riservata, solitaria. Giacomo non era sposato e non aveva figli, Maurizio, in capo al quale non risulta una dimora fissa, era separato con figli. Non è chiaro il motivo che ha armato la mano del sessantenne: durante la notte, gli inquirenti sono riusciti a rintracciare l'ex moglie che avrebbe raccontato i rapporti all'interno della famiglia, pare numerosa, composta da diversi tra fratelli e sorelle; tutti sono stati convocati al comando provinciale dei carabinieri per essere ascoltati.Si sa che i rapporti tra i due fratelli non erano facili: pare che litigassero di frequente ma non sono stati accertati i motivi delle discussioni. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti, quella del movente economico sarebbe la meno accreditata. Rancori potrebbero essere invece affiorati invece dopo la fine della convivenza nell'appartamento in via Pomeria: Maurizio Pusceddu aveva lasciato la casa del fratello e, al momento, gli investigatori non hanno ancora accertato dove vivesse. Il Comune di Montemurlo lo aveva cancellato dall'anagrafe nel 2018 per irreperibilità. Qualche elemento utile potrebbe risultare dall'esame dei telefonini che sono stati sequestrati già ieri sera. Messaggi o telefonate potrebbero portare le indagini dritto al movente e spiegare il perché di tanto rancore, il motivo alla base di dissidi evidentemente molto forti tanto da aspettare, nel buio delle scale e per chissà quanto tempo, di regolare tutto a colpi di pistola.Sul posto, tra i primi ad arrivare, il sindaco di Montemurlo Simone Calamai: “Conoscevo di vista Giacomo Pusceddu - ha detto - era l’unico inquilino italiano in questo palazzo. Un fatto di sangue scuote sempre la comunità, non è mai facile affrontare certe situazioni”.