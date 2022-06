03.06.2022 h 18:51 commenti

L'Asl vara il piano ferie per il Santo Stefano, ecco cosa cambia

In piena estate arriveremo fino a 102 letti in meno in totale di cui 74 di degenza ordinaria, dato che secondo l'azienda sanitaria è in linea con gli altri anni. Per smaltire le liste di attesa invece è prevista un incremento di attività del 20% rispetto allo standard 2019 richiesto dalla Regione

L'Asl Toscana centro ha messo a punto il piano ferie per il Santo Stefano. Un programma che punta a tenere insieme due esigenze opposte: garantire le vacanze al personale e smaltire il più possibile le liste di attesa che si sono allungate durante l'emergenza pandemica.

La Regione ha dato come obiettivo la produttività dell'estate 2019 ma il piano pratese andrà oltre incrementando l'attività chirurgica del 20% rispetto a quel periodo proprio per smaltire l'arretrato. A soffrire di più è la chirurgia generale. Per questo è previsto anche un incremento degli interventi in convenzione con Villa Fiorita. Giugno e settembre saranno i mesi più impegnativi rispetto a luglio e agosto. Dove possibile sarà favorita la chirurgia ambulatoriale.

In piena estate si avrà fino a 102 letti in meno rispetto agli attuali. In totale si passerà dagli attuali 476 ai 374 di agosto. Il dato - spiegano dall'Asl - è in linea con quello degli altri anni.

Entriamo nel dettaglio. Le degenze ordinarie passano dalle attuali 314 alle 240 di agosto. In particolare il settore 3 del secondo piano, Medicina e chirurgia, chiude tutti i suoi 54 letti per il periodo estivo, ma i 12 letti di oncologia non verranno toccati, bensì semplicemente spostati al piano di sopra con quelli di nefrologia e gastrologia. Restano intatti i 52 letti chirurgici del settore due del secondo piano dedicati all'ortopedia, mentre quelli del settore 6 (otorino, urologia e generale) in piena estate scenderanno da 42 a 22. "E' una disposizione flessibile. - spiega la direttrice del Santo Stefano, Sara Melani - Possiamo modulare l'una con l'altra in caso di necessità. Inoltre non tocchiamo le medicine e altri settori fondamentali quali l'Obi che a differenza del passato resta con 34 letti a supporto dell'attività del pronto soccorso."

L'area Covid ordinaria passa da 32 a 20 letti di cui dieci di malattie infettive che non subiranno variazioni. In Rianimazione i letti per il Covid restano 2. E a proposito dell'area intensiva. I posti per la rianimazione non Covid restano 10, quelli Utic-Cardiologia scendono gradualmente dagli attuali 20 ai 14 di Ferragosto. Taglio anche per l'area materno infantile che perde 6 letti (da 36 a 30) alleggerendo la neonatologia (3)e la pediatria (3).

Il blocco operatorio rifletterà l'impostazione di incrementare del 20% la produttività 2019 richiesta dalla Regione. Verrà fatto intervenendo nei mesi meno richiesti per le ferie, giugno e settembre. In questi due mesi saranno aperte 8 sale operatorie tra cui l'emergenza h24 e l'ortopedica h12. A luglio diventeranno 6 e ad agosto 4 e 3.

(e.b.)