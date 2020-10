16.10.2020 h 18:21 commenti

Asintomatica ma non negativizzata: senza attestato dell'Asl non può uscire nonostante le nuove regole

Il caso paradossale di una donna e di sua madre che da oltre 40 giorni sono chiuse in casa senza possibilità di vedere il resto della famiglia

Secondo le nuove disposizioni del governo madre e figlia contagiate oltre un mese fa possono tornare alla normalità. La prima è risultata negativa al primo tampone di controllo (l'esito del secondo ad oggi non è arrivato), la seconda è ancora positiva ma è asintomatica da oltre 21 giorni. Entrambe le condizioni richieste dal nuovo Dpcm quindi, sono rispettate.

Dov'è dunque il problema per le nostre due lettrici? L'Asl è in ritardo con gli attestati di fine isolamento e senza, in teoria, non si può uscire.

Lo ha accertato Notizie di Prato perchè per le due donne è stato impossibile prendere contatto con l'ufficio Igiene dell'azienda sanitaria per capire come muoversi. Nessuno risponde al telefono e all'email. E anche andare di persona è inutile: "Ho mandato mio marito, che vive altrove da 43 giorni, al dipartimento in via Lavarone ma non lo hanno fatto entrare e nessuno gli ha dato una risposta rispetto alla nostra situazione. Ho anche chiamato il ministero della Salute e mi è stato detto che avrebbero sollecitato. Per quanto mi riguarda posso aspettare ancora, ma mia madre deve sottoporsi a delle cure oncologiche fissate per martedì".

La risposta arriva attraverso Notizie di Prato da Renzo Berti, responsabile del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro: "La produzione di questi attestati è in corso e presenta dei ritardi perchè i numeri sono molto alti. Chi ha necessità come la signora, esca pure e nel caso il controllo verrà fatto a posteriori dalle forze dell'ordine con l'Asl".

Questo, nella speranza che le forze dell'ordine abbiano linee telefoniche diverse da quelle utilizzate dai cittadini a cui non risponde nessuno.

