28.02.2019 h 14:58 commenti

Asilo nido abusivo allestito in un capannone: scatta il sequestro e maximulta per il gestore

Nella struttura, che si trova in via Mameli ed è intestata ad una associazione culturale, erano accolti numerosi bambini sotto i tre anni di età. Gli spazi erano divisi da tendaggi e scaffalature

La polizia municipale ha sequestrato un altro asilo nido abusivo che ospitava bambini di età inferiore ai 36 mesi ed era gestito senza le necessarie autorizzazioni. La struttura, sede di un’associazione culturale cinese, in via Mameli, è stata scoprrta stamattina 28 febbraio durante un controllo congiunto della Municipale e del Servizio Pubblica Istruzione del Comune. L'asilo nido abusivo si trova a poche decine di metri di distanza dal Punto Luce che Save The Children ha inaugurato al Macrolpotto Zero.



Nel corso del controllo gli agenti di piazza Macelli hanno accertato l’esistenza di una struttura educativa stabile con la presenza di bambini molto piccoli, tutti di nazionalità cinese, priva di qualsiasi autorizzazione e gestita in condizioni di grave irregolarità.

L'asilo era ospitato in un capannone ad uso artigianale, suddiviso tramite tendaggi e scaffalature in varie aree, destinate a gioco, cucina, refezione, zona cambio pannolino ed intrattenimento. Nei pressi dell’area gioco è stata trovata anche una bombola di gas non allacciata al relativo utilizzatore, che è stata fatta immediatamente rimuovere. Nell’ambiente non erano presenti bagni destinati ai bambini, ma solo servizi igienici utilizzati promiscuamente anche da adulti.

Al titolare dell’associazione sono state contestate numerose violazioni che vanno dalla struttura educativa abusiva, alla mancanza delle prescritte autorizzazioni sanitarie per la preparazione dei cibi, alla somministrazione abusiva di alimenti e bevande, alla diversa destinazione d’uso dei locali delle strutture. Al termine delle operazioni il personale di piazza Macelli ha elevato una serie di sanzioni per un importo di circa 10mila euro. Per tutte le violazioni riscontrate il locale è stato sottoposto a sequestro.

La scorsa settimana sempre la polizia municipale aveva sequestrato altri due asili nido abusivi allestiti nei locali di associazioni culturali cinesi.