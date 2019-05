04.05.2019 h 09:42 commenti

Asilo nido, a Montemurlo aperte le iscrizioni per la fascia 3-12 mesi

Sono aperte le iscrizioni per bambini che a settembre avranno meno di 12 mesi d'età. Il Comune parteciperà al bando regionale che mette a disposizione risorse per mantenere invariate le tariffe per la frequenza dei nidi comunali e attivare le convenzioni con i nidi privati per far fronte ad eventuali liste d'attesa

Al Comune di Montemurlo è possibile presentare domanda per l'iscrizione al nido d'infanzia nella sezione lattanti (3-12 mesi) di quei bambini che a settembre 2019 avranno meno di un anno di età.Il modulo per la domanda d'iscrizione della “sezione lattanti” può essere scaricato all'indirizzo https://montemurlo.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_0_35924_0_1.html . Una volta compilata, la domanda deve essere consegnata agli uffici della pubblica istruzione del Comune di Montemurlo (piazza Don Milani, 2) nell' orario di apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 13, il mercoledì dalle ore 15 alle 17.Il Comune di Montemurlo, infatti, come negli anni passati, ha partecipato al bando regionale (Decreto regionale n. 5405 del 9/4/2019) finalizzato al sostegno dell'offerta dei servizi educativi alla prima infanzia. Le risorse che derivano da questo avviso sono molto importanti perché consentono al Comune da un lato di mantenere invariate le tariffe per la frequenza dei nidi comunali e dall'altro di attivare le convenzioni con i nidi privati convenzionati per l'inserimento dei bambini in lista d'attesa e dei bambini che a settembre prossimo non avranno compiuto i 12 mesi d'età (lattanti). Il bando regionale è finanziato con le risorse del Fondo Sociale europeo 2014-2020 e rientra nell'ambito del Progetto Giovani Si della Regione Toscana. È importante presentare domanda nei tempi stabiliti per dare modo all'amministrazione comunale di fare una corretta programmazione delle necessità delle famiglie e dare così risposta a tutte le esigenze.Inoltre, il Comune di Montemurlo ricorda che fino al prossimo 31 maggio sono aperte le iscrizioni per i servizi di nido d'infanzia e per gli spazi gioco comunali per l'anno educativo 2019/2020. La domanda per i nidi e gli spazi gioco comunali deve essere compilata online collegandosi al sito www.comune.montemurlo.po.it , selezionando "servizi online". Il nido d'infanzia comunale è rivolto ai bambini da 12 mesi a 3 anni. Possono presentare domanda di iscrizione, per l'inserimento in graduatoria, i genitori i cui figli siano nati dopo il 1 gennaio 2017 ed entro il 31 agosto 2018. E' sempre possibile presentare domanda di iscrizione fuori termine,una volta concluso il periodo previsto, presentandosi presso gli uffici della pubblica istruzione. Le domande presentate fuori termine non potranno essere inserite in graduatoria. Andranno a formare un elenco aggiuntivo, da utilizzare successivamente agli inserimenti dei bambini presenti in graduatoria, se la capienza dei vari spazi lo permetterà. Le domande per i bambini che a settembre 2019 (inizio del servizio) non avranno ancora compiuto i 12 mesi, potranno essere accolte, se la capienza degli spazi lo permetterà, al momento del raggiungimento di tale età e non oltre gennaio 2020.Lo spazio gioco è un servizio educativo dove sono accolti i bambini di età non inferiore ai 18 mesi. Quindi possono presentare domanda di iscrizione, per l'inserimento in graduatoria, i genitori i cui figli siano nati dal 1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2018.