Asilo nido, a Carmignano contributo alle famiglie per alleggerire il costo della retta mensile

Le domande dovranno essere presentate entro il 7 settembre. Le risorse destinate a chi ha iscritto i figli presso le strutture accreditate o convenzionate con il Comune

Contributo economico per le famiglie che usufruiscono dell'asilo nido. Il Comune di Carmignano ha stanziato risorse per sostenere le spese relative ai nidi accreditati o convenzionati con l'obiettivo di alleggerire la retta mensile. Possono chiedere il contributo le famiglie che iscrivono i figli presso una delle strutture accreditate o convenzionate con il Comune. Necessari i seguenti requisiti: residenza a Carmignano e attestazione Ise/Isee. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 7 settembre ma si potrà fare richiesta di contributo anche successivamente se ci saranno ancora soldi a disposizione. Ulteriori informazioni vengono fornite dall'amministrazione comunale di Carmignano.







