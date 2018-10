15.10.2018 h 16:10 commenti

Asfaltatura Perfetti Ricasoli e in via Roma: fino a giovedì possibili disagi

Ancora interventi di manutenzione sulle strade. Il cantiere di Campi Bisenzio interessa la viabilità intorno ai Gigli e potrebbe avere ripercussioni su Prato

Possibili disagi per la viabilità nei prossimi giorni per alcuni cantieri che saranno aperti. Si comincia domani martedì 16 ottobre con un provvedimento del comune di Campi Bisenzio ma che potrebbe avere ripercussioni anche sui tanti pratesi che percorrono la Perfetti-Ricasoli. Dalle 8 fino al termine dei lavori, previsto entro le ore 18, per riasfaltatura ci sarà un restringimento della carreggiata sulla Perfetti-Ricasoli, in direzione Prato, all'altezza dello svincolo per il Centro Commerciale i Gigli. Sarà chiusa anche la rampa di accesso da via Parco della Marinella sempre in direzione Prato. Il provvedimento di viabilità è stato adottato dal Comune di Campi Bisenzio, competente per territorio, informando il Comune di Prato per i riflessi che avrà sulla circolazione.

Dalle 9 di mercoledì 17 ottobre e non oltre le 18 di giovedì 25 ottobre verrà invece riasfaltata via Roma nel tratto compreso tra l'intersezione con via Alessandria e quella con via Panziera e nel tratto compreso tra l'intersezione con via Tasso e quella con via Ariosto. Previste deviazioni al traffico e divieto di sosta nei tratti interessati dai lavori.

Al termine della prima fase di lavori ne inizierà una seconda che interesserà via Roma, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Tasso e via Bambini.