Ascensori ko alla passerella ciclopedonale di via Cava. Curcio: "Impossibile usarla per disabili, passeggini e anziani"

Il consigliere comunale della Lega ha fatto un sopralluogo insieme ad alcuni residenti di San Giusto e Tobbiana: "Il Comune non ha mai fatto manutenzione".

Non c'è pace per la passerella pedonale di via cava sopra la tangenziale, inaugurata solo dopo un lunghissimo periodo di attesa e ora, come denuncia il consigliere della Lega Marco Curcio, inservibile per tante categorie di persone. “Attraversare la tangenziale lungo via Cava è praticamente impossibile - spiega il consigliere -: il sovrappasso ha tutti e due gli ascensori guasti da anni. E' l'ennesima opera incompiuta, dato che persone anziane, carrozzine per disabili, passeggini per bambini, uomini e donne in bicicletta non possono attraversare”.

Lo stesso Curcio nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo alla passerella. insieme ad alcuni cittadini della zona. “Sono stato contattato da alcuni residenti di San Giusto e Tobbiana: si lamentavano di questo problema - afferma Curcio -. Effettivamente per attraversare la Tangenziale ci si trova davanti 6 rampe di scale, 3 da una parte e 3 dall'altra. Se uno vuole andare da una parte all'altra e non è in grado di salire le scale, dovrebbe rischiare la vita tutti i giorni”.

“Non solo: ho chiesto agli Uffici del Comune - continua il consigliere Curcio - quando era stata fatta l'ultima manutenzione. La risposta che ho ricevuto ha quasi dell'incredibile, perché quell'intera struttura, quindi ascensori compresi, non ha mai ricevuto alcuna manutenzione. Ora capisco perché gli ascensori non funzionano: nessuno se ne è mai occupato. Ma senza ascensori l'opera non serve a nulla”.

“E' necessario quindi un intervento immediato - conclude Curcio -: ora che siamo 'area rossa' le persone devono ridurre al massimo le uscite; per questo il Comune ha il dovere di provvedere a sistemare la situazione e rendere il sovrappasso utilizzabile da chi non può affrontare le scale”.