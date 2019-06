06.06.2019 h 16:18 commenti

Artisti di strada, circensi e musicisti: la magia del Cirk Fantastik arriva a Officina Giovani

Da un progetto di Aria Network Culturale, la rassegna è in programma per le serate di domani e sabato

Fa tappa anche a Prato il festival di circo contemporaneo, teatro di strada e musica “Cirk Fantastik”. Venerdì 7 e sabato 8 giugno, Officina Giovani sarà animata da numeri di giocoleria, illustrazioni, clown ed equilibristi.

Nello specifico, il programma prende il via venerdì alle 18.30 con il “Giulivo Baloon Show” di e con Giulivo Clown: giocoleria, comicità e acqua per uno spettacolo esilarante e coinvolgente. Alle 21 si prosegue con “Sic Transit di MagdaXS”, la nuova creazione del Magda Clan Circo con Alessandro Maida: dopo l’esibizione al festival di Settembre 2017, la compagnia torna a Prato portando uno spettacolo giocato in strada ma con contaminazioni post-modern.

In chiusura, alle 22.30, il concerto dei Frank Dd & Friends: a suonare ci saranno Frank (voce, flauto, violino, chitarra, didgeredoo), Enrico Evry Matheis (voce), Riccardo Landi (tastiere e synth), Maurizio Pagano, (trombone e percussioni), Edoardo Buricchi (tromba), Giulio Barsotti (contrabbasso e synth) e Filippo Stasi (batteria).

Sabato si riparte alle 18:30 con il “Barba Fantasy Show” di e con Edoardo Nardin, un varietà comico con numeri di giocoleria, illustrazioni, clown ed equilibrismi. Uno spettacolo mutevole e coinvolgente che vede in scena un'elegante attore, pittore, giocoliere e clown che si nasconde dietro ad una pesante barba, che diventa maschera e fonte d’ispirazione. Alle 21 la replica del “Sic Transit di MagdaXS” e, in chiusura, il quartetto Covo Canapale: alla voce e al violino Anna Gregoriani, alla chitarra Michele Bongi, al basso Federico Gadda e alla batteria Romeo De Luca.

La rassegna, che rientra in “Prato Estate 2019”, è un progetto di Aria Network Culturale, in collaborazione con il Comune di Prato, il MagdaClan Circo e Officina Giovani. Tutti gli spettacoli sono a offerta libera.



Edizioni locali collegate: Prato

