14.04.2020 h 07:37 commenti

Artigiani e industriali scrivono a Conte per chiedere di riaprire: "Situazione sempre più drammatica"

Una richiesta che, se accordata, consentirebbe alle 6mila imprese e ai 42mila addetti del settore tessile-abbigliamento e relativo indotto del territorio di salvare la stagione produttiva e, per molte di esse, la loro stessa sopravvivenza

Confindustria Toscana Nord, Cna e Confartigiantao hanno scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per chiedere la riapertura del distretto facendo salvi i requisiti di sicurezza che l’attuale situazione sanitaria impone. Una richiesta che, se accordata consentirebbe alle 6mila imprese e ai 42mila addetti del settore tessile-abbigliamento e relativo indotto del territorio di salvare la stagione produttiva e, per molte di esse, la loro stessa sopravvivenza.Le tre associazioni si sono unite in una sola voce per portare all’attenzione del capo del governo una situazione che di giorno in giorno diventa sempre più drammatica fino a mettere a rischio la stessa sopravvivenza di un distretto che, come ricordato nella lettera, è ancora e più che mai il più importante di un settore moda che è uno dei capisaldi del made in Italy all’estero, che vale 30miliardi di export e un saldo commerciale attivo di 10 miliardi di euro.Nella lettera si ricorda anche che la provincia di Prato è tra quelle che registrano minori casi di positività nel centro nord e che le stesse dimensioni delle imprese, dove già sono state adottate tutte le misure di sicurezza previste, consentono senza eccessivi problemi il mantenimento delle distanze di sicurezza.