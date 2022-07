19.07.2022 h 16:19 commenti

Artigianato, nel 2021 crescono il fatturato e il numero dei dipendenti. Cauto ottimismo per l'anno in corso

I dati sono dell'ottavo rapporto dell'osservatorio imprese artigiane Ebret, che ha però evidenziato ancora un trend negativo per il tessile (-3,5%). Per il 2022 si prevede una crescita del 3,5% dell’andamento del volume d'affari

Nel 2021 le aziende artigiane toscane hanno registrato un incremento di fatturato, un saldo positivo delle aperture rispetto alle cessazioni e un aumento degli addetti anche se a tempo determinato.

A dirlo l'ottavo rapporto dell'osservatorio imprese artigiane Ebret, che ha però evidenziato ancora un trend negativo per il tessile (-3,5%) mentre cresce l'abbigliamento (+2,4%). Per il 2022 si prevede una crescita del 3,5% dell’andamento del fatturato.

"I dati - spiega Luca Giusti presidente Confartigianato Imprese Prato - evidenziano un consolidamento delle imprese e in alcuni casi anche una ripresa. le piccole aziende non solo mantengono ma creano anche posti di lavoro. Per quanto riguarda il 2022 su Prato registriamo ancora un trend positivo. I primi sei mesi dell'anno sono stati positivi, le imprese hanno ordini fino a settembre, tanto che alcune ad agosto non chiuderanno. Poi vedremo se ci saranno utili. Bene il meccanotessile dove per alcune imprese si è giù chiuso il budget del 2023". I prezzi per la produzione del settore tessile, infatti registrano un incremento del 12% (maggio 21 rispetto maggio 22) e del 3% nell' abbigliamento.

I dati. Il volume d’affari nel 2021 ha portato a una crescita del 7,9% rispetto al 2020, Dopo 12 anni dove il bilancio fra aperture e cessazione è stato negativo si è registrato un aumento delle iscrizioni (+6,6%) e una contrazione delle cessazioni (-8,2% rispetto al 2020) portando il saldo fra ingressi e uscite a + 413 unità. La crescita del tessuto imprenditoriale artigiano costituisce peraltro la sintesi di dinamiche settoriali profondamente differenziate; al traino esercitato dall’edilizia (+1,1%), grazie anche agli incentivi fiscali che hanno sostenuto la domanda del settore, si sono infatti contrapposte la stabilità dei servizi (+0,1%) e l’ulteriore selezione rilevata in ambito manifatturiero (-0,4%). L’occupazione ha messo a segno un saldo pari a +412 addetti che risente di dinamiche opposte fra addetti indipendenti, diminuiti di ben 2.770 unità, e addetti dipendenti, aumentati di oltre 3 mila unità (+2,4%), anche se principalmente in virtù del forte ricorso a contratti di natura temporanea.

Sotto il profilo dimensionale, le imprese più strutturate (almeno dieci dipendenti) hanno confermato un andamento relativamente migliore, facendo registrare un incremento di fatturato (+11,2%) pari a quasi il doppio quello realizzato dalle realtà più piccole (+6,8%).

Le previsioni degli imprenditori artigiani per il 2022 sul fronte occupazionale erano moderatamente favorevoli quando l’indagine è stata condotta (7,4% la quota di previsioni di aumento, 2,3% le diminuzioni), ma a questo proposito occorre segnalare soprattutto l’ampia platea di imprese con previsioni orientate alla stabilità (89,1%), a testimoniare un generalizzato clima di cautela che si riscontra anche sotto il profilo degli investimenti, con una quota di imprese che hanno previsto di attivarsi su questo fronte nel corso del 2022 (11,1%) in linea con i valori registrati da quando è scoppiata la pandemia, restando ben al di sotto dei livelli registrati nell’ultima indagine pre-crisi (25,1%).

Per il prossimo anno Ebret ha anche previsto nuovi contributi per la maternità, per i coniugi o i figli con disabilità e uno per il percorso casa- lavoro.

"Stiamo lavorando anche a nuovi percorsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro- ha spiegato il presidente Mario Catalini - mentre da settembre si potranno presentare anche le domande d'iscrizione online".

