28.08.2020 h 09:00 commenti

Artigianato e sport pratese in lutto per la morte dell'imprenditore Andrea Lastrucci

Dirigente di Confartigianato ed ex arbitro internazionale di calcio a 5, Lastrucci aveva 60 anni. L'ultimo saluto sabato nella chiesa della Sacra Famiglia. Il cordoglio dell'associazione di categoria

Il mondo dello sport e dell'artigianato piangono Andrea Lastrucci, imprenditore di 60 anni morto ieri, giovedì 27 agosto. Dirigente di Confartigianato ed ex arbitro internazionale di calcio a 5, Lastrucci era presidente dell'associazione 'Amici del fischietto' e a capo dell'azienda di famiglia, tra le più note nel settore della pittura e decorazione edile. Negli ultimi anni è stato uno dei volti principali della Palla Grossa proprio grazie ai suoi trascorsi di arbitro ai massimi livelli. Tra le altre cariche ricoperte anche quella di membro benemerito della Fifa e istruttore internazionale della Uefa nell'ambito del calcio a 5, mentre in Confartigianto è stato vicepresidente, membro dei Direttivo e presidente della propria categoria.

“Un combattente, un uomo che fino all'ultimo non ha rinunciato a impegnarsi e a esprimere apertamente le proprie idee e ad assumersi le proprie responsabilità”: così il presidente di Confartigianto Luca Giusti ricorda Lastrucci. “Andrea è stato un ottimo imprenditore – ancora le parole di Giusti – ci mancherà la sua forza e il suo impegno. Con la sua personalità, è stato sempre protagonista in prima linea in tutti gli ambiti in cui ha rivolto il suo lavoro, da quello sportivo a quello dell'associazionismo in cui ha sempre fortemente creduto”.

L'ultimo saluto a Andrea Lastrucci domani, sabato 29 agosto, nella chiesa della Sacra Famiglia. La salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus