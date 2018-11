06.11.2018 h 11:33 commenti

Arti marziali, è pratese il nuovo campione mondiale di mma light contact

Il giovane della Crazy fight team Prato-Pistoia, ha conquistato il titolo iridato questo fine settimana a Marina di Carrara

E' pratese il primo gradino del podio nella disciplina del mixed martial arts (mma) light contact nella categoria -75Kg ai campionati del mondo di arti marziali che si sono svolti a Marina di Carrara questo fine settimana. Andrea Mattoccia, 19 anni, ex studente del Buzzi, si è classificato primo.

Il giovane fa parte del "Crazy fight team" Prato-Pistoia che può vantare altri due titoli in questa competizione mondiale, quelli conquistati da Massimo Bucci (categoria -85 kg) per mma e submission. Si sono fatti notare altri due atleti della scuola, Danjel Docaj e Sauro Ciardi, che hanno fatto due match esemplari, sfiorando la vittoria.

Tutti e quattro i ragazzi sono allenati da Marco Santini: "Si conclude un fine settimana impegnativo, dal punto di vista fisico e mentale. -ha commentato su Facebook - Abbiamo affrontato avversari validi del loro nome, duri e rispettosi e forse anche più preparati di noi sotto alcuni aspetti. Torniamo a casa con tre titoli del mondo. Complimenti a tutti quelli che hanno avuto il coraggio di partecipare. Grazie a tutti gli amici e supporter che hanno tifato per noi e ci hanno caricato a molla, queste vittorie sono per tutto il team del Crazy Fight Team".

Per il campone pratese e per tutta la squadra sono arrivate le congratulazioni del sinbdaco Matteo Biffoni e dell'assessore allo sport Simone Faggi: "Ancora una volta Prato dimostra di eccellere nel mondo sportivo in competizioni davvero di ogni genere. E' un onore e un piacere per la nostra città sapere di poter vantare un campione mondiale in una disciplina che appassiona sempre più giovani e richiama, come in questa occasione, atleti da tutto il mondo con cui confrontarsi. Un plauso a lui e a tutta la squadra".