25.07.2020 h 11:23 commenti

Arte, musica, turismo al Centro Pecci: un pomeriggio dedicato alla Toscana da scoprire

Il 27 luglio un appuntamento dietro l'altro all'insegna di un territorio ricco di aspetti meno conosciuti e ancora da esplorare. Presentazione delle guide curate dal Pecci "My Art Guide Tuscany" e "Toscana Contemporanea". Apertura straordinaria delle cinque mostre attualmente allestite negli spazi espositivi

Un pomeriggio tutto da vivere all'insegna di una Toscana diversa, da scoprire ed esplorare anche nei suoi aspetti meno conosciuti. L'appuntamento è al Centro Pecci di Prato lunedì 27 luglio.Il programma prevede un'apertura straordinaria di lunedì dalle ore 18 fino alle 20.30 delle cinque mostre in corso al museo: The Missing Planet, Ren Hang. Nudi, Extra Flags, Adrian Paci. Interregnum e Mohamed Keita: KENE/Spazio.Alle 19.30 saranno presentate le guide My Art Guide Tuscany (Lightbox) e Toscana Contemporanea (Gruppo Editoriale). L'incontro, parte del ciclo Pecci Summer Talk, sarà introdotto e moderato dalla direttrice, Cristiana Perrella, e vedrà la partecipazione di Monica Barni, vicepresidente Regione Toscana, Stefano Ciuoffo, assessore regionale al turismo, Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica, e Stefano Pezzato, curatore editoriale guida Toscana Contemporanea. L'incontro, a ingresso libero, si terrà nello spazio esterno del Centro Pecci disegnato dal collettivo di architetti pratesi Ecol.Alle 21.30 in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini e Alberto Sordi l'Ensemble Nino Rota propone un programma che ripercorre alcuni tra i momenti più celebri dei grandi musicisti italiani (Rota, Piovani, Trovajoli, Piccioni, Morricone) che hanno collaborato con i due artisti. Nel programma dell’ensemble Rota formato da Alessandro Cavicchi, Nicola Mazzanti, Antonio Flavio Pavani e Alberto Bocini, si trovano le musiche di undici film di Federico Fellini, tra cui 8½. Si ricorderà inoltre il trentennale dell'Oscar a Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore. L'ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria sul circuito www.boxofficetoscana.it o presso Fonderiacultart - Ex Chiesa di San Giovanni, via San Giovanni, 9 - Prato.