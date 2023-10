30.10.2023 h 13:54 commenti

Al Centro Pecci arte a misura di future mamme e bambini fino a 3 anni

E' il progetto "Primi mille giorni d'arte al Centro Pecci" che prevede percorsi interdisciplinari per migliorare il benessere di chi è in dolce attesa e dei bambini

Il Centro Pecci apre le sue porte alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni a cui saranno dedicati percorsi interdisciplinari specifici. Si intitola “Primi mille giorni d'arte al Centro Pecci” il nuovo progetto del programma Arte e benessere promosso dal dipartimento educativo dell'ente culturale pratese. “E' un’attività sperimentale - spiega il direttore Stefano Collicelli Cagol - che porta a contatto l’arte contemporanea con le donne incinta, le neonate e i neonati contribuendo allo sviluppo della relazione con il mondo in una fase chiave della crescita”.

Si comincia l'11 novembre con le famiglie con bambini da 0 a 18 mesi e si prosegue il sabato successivo per chi ha tra i 18 e i 36 mesi per un totale di 8 incontri alternati. Le donne in gravidanza invece, potranno approcciarsi all'arte contemporanea dal 17 novembre ogni 15 giorni. Le prenotazioni si effettuano sull'apposito form pubblicato sul sito del Pecci. Gli eventi sono gratuiti per le donne in dolce attesa e a un prezzo simbolico per le famiglie. Il progetto è realizzato in collaborazione con Eda-Servizi grazie a una partenrship importante: PwC Italia che ha creato percorsi analoghi al Maxxi di Roma e con l'Accademia Carrara di Bergamo.

“Con immenso piacere - Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia -abbiamo scelto di supportare uno dei più importanti luoghi dell'arte in Italia. Vogliamo contribuire attivamente alla vita del museo e partecipare alle tante nuove e importanti sfide del futuro. Il percorso iniziato con il Centro Pecci e i valori espressi dall’intera iniziativa 'Primi mille giorni d'arte', si sviluppano secondo le stesse linee che tracciano la strategia di PwC che crede nella cultura, nella diversità e nell’inclusione come espressioni di crescita per il Paese”.

Le attività al museo, co-progettate da un team di lavoro interdisciplinare e nate da un'idea dell'arteterapeuta Ambra Nardini, sono condotte da educatrici museali esperte che accompagnano i gruppi attraverso esperienze di gestione delle emozioni, rilassamento, condivisione e creatività a contatto con punti di vista e linguaggi artistici differenti. Ogni appuntamento è una nuova e intensa esplorazione di sé, dell’altro e della realtà circostante. I partecipanti scoprono come l’arte e la creatività possano essere un aiuto concreto ed efficace per affrontare le piccole e grandi sfide di tutti i giorni e lo faranno insieme, entrando a far parte di una comunità. Negli incontri con le future mamme si invitano infatti le donne in attesa a creare nuovi modi per esprimere pensieri ed esperienze, sensazioni o dubbi e a condividere questa forma di comunicazione con le altre partecipanti.