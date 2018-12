28.12.2018 h 11:25 commenti

Arrivo sotto scorta per la maxigru che demolirà il Misericordia e Dolce. Guarda il video

Ad attenderla il sindaco e una piccola folla di curiosi. Il gigantesco bilico del trasporto eccezionale ha percorso la declassata con la polizia municipale a garantire la sicurezza della circolazione

E' arrivata nella tarda serata di ieri 27 dicembre, scortata dalla polizia municipale e accolta da una piccola folla e dal sindaco Matteo Biffoni, la maxi gru che sarà utilizzata per l’abbattimento dell’ex ospedale Misericordia e Dolce.

Il bilico del trasporto eccezionale è arrivato al casello autostradale di Calenzano proveniente da Livorno. Al ponte Lama è stato preso in consegna dalla polizia municipale che lo ha scortato lungo viale Leonardo da Vinci, via Nenni, via Monnet e via Cavour. Il convoglio (lungo 29 metri, largo 4,20 metri e con un'altezza di 4,35 metri) è sfilato alla velocità di 20 km/h mentre gli agenti chiudevano momentaneamente gli accessi alla declassata. particolarmente laboriose le manovre alle rotonde per poi arrivare davanti all'ex Misericordia e Dolce dove la strada era stata chiusa.

A questo punto la maxigru è stata fatta scendere dal bilico ed è entrata attraverso la porta nelle mura. I lavori di demolizione dell'ospedale dovrebbero quindi cominciare nel corso del mese di gennaio.