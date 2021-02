20.02.2021 h 17:40 commenti

Arrivata a Prato la nuova fornitura di vaccini, raddoppiano le postazioni all'ex Creaf

Da lunedì la vaccinazione con il siero Astrazeneca si sposta al piano superiore per far posto ai medici di medicina generale e ai loro pazienti ultraottantenni da vaccinare con il Pfizer



Scortate dai carabinieri e trasportate da un camion dell'esercito, nel primo pomeriggio di oggi, 20 febbraio, sono arrivate a Prato 13.900 dosi di vaccino Astrazeneca delle 30mila giunte in Toscana stamani. La partita stoccata alla farmacia dell'ospedale Santo Stefano, divisa in 8 grandi scatole, è per tutta l'Asl Toscana Centro e sarà distribuita nelle prossime ore nei vari punti vaccinali dell'area metropolitana. Grazie ai nuovi arrivi, all'ex Creaf da lunedì si raddoppiano le postazioni dedicate alla vaccinazione Astrazeneca che passano da 4 a 8. Ieri sul portale regionale sono state riaperte le agende dove potrà prenotarsi anche il personale degli uffici giudiziari, che va ad aggiungersi alle categorie prioritarie della scuola e delle forze armate e di polizia, tra i 18 e i 55 anni non compiuti di età, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Governo su un'eventuale estensione ad altre classi anagrafiche.

Dalla prossima settimana entra a regime la vaccinazione Pfizer degli ultraottantenni che saranno contattati dal proprio medico di famiglia. Oltre il 70% del totale ha aderito. A Prato ben 97 medici hanno scelto il centro Creaf. Ieri sono riusciti a prenotarsi in 83. Avranno sei dosi a testa e quindi al termine della prossima settimana avranno vaccinato circa 500 anziani. Nei prossimi giorni le agende dovrebbero riaprirsi ma sul quando e quanto molto dipenderà dalla quantità di vaccini a disposizione. Sono previsti nuovi arrivi nelle prossime ore. Vista la massiccia adesione dei medici di famiglia per l'uso dell'ex Creaf, è stata cambiata l'organizzazione degli spazi. La vaccinazione Astrazeneca sarà spostata al primo piano per lasciare il piano terra agli ultraottantenni. Gli ingressi sono stati divisi. Le postazioni saranno 12 per un massimo di 24 medici a pomeriggio dal lunedì alla domenica escluso il sabato. Da lunedì i medici di famiglia potranno usare anche i distretti sanitari del territorio provinciale nei giorni e negli orari in cui viene effettuata anche la vaccinazione Astrazeneca.

(e.b.)