Arrivano rinforzi all'Inps, ventisei nuovi amministrativi entro ottobre. Primi ingressi a luglio

La pianta organica si rinforza e gli attuali 73 dipendenti diventeranno presto 99. Il piano assunzioni che smisterà tremila addetti in tutta Italia ha premiato Prato. "L'azione sindacale a tutela del territorio ha trovato risposte", il commento della Funzione Pubblica Cgil

In arrivo rinforzi all'Inps. Da luglio la pianta organica della sede di via Valentini comincerà a rafforzarsi e entro ottobre saranno ventisei i dipendenti in più. “Un numero importante rispetto ai 219 assegnati in Toscana e ai 3.000 in tutta Italia – il commento di Sandro Malucchi, segretario Funzione Pubblica Cgil Prato – un numero che finalmente rende giustizia a una situazione in sofferenza da tempo”. Il salto in avanti è davvero grande: gli attuali 73 dipendenti diventeranno 86 i primi di luglio e 99 a ottobre. Scorrendo l'elenco dello smistamento nelle varie sedi si scopre che oltre il 10 per cento degli addetti assegnati alla Toscana, il 12 per la precisione, arriverà a Prato a dimostrazione che la voce del sindacato, forte e ripetuta, alla fine è arrivata ed è stata ascoltata. Sono 219 gli amministrativi che prenderanno servizio in Toscana: dopo l'Inps di Firenze che ne accoglierà 68, è Prato ad inglobarne il numero maggiore, 26 appunto. Saranno 16 quelli che prenderanno servizio a Massa Carrara, 14 a Lucca, 3 a Pistoia, 22 a Livorno, 24 a Pisa, 19 ad Arezzo, 14 a Siena, 13 a Grossseto.

“I neo assunti – spiega Malucchi – decongestioneranno l'ufficio pratese che potrà contare su quattro operatori ogni 10mila cittadini, contro i 2,5 presenti fino ad ora. Con le nuove assegnazioni non risolviamo tutti i problemi di organico, rimangono ancora pochissimi gli ispettori addetti alla vigilanza delle 33.300 imprese pratesi, ma l'Inps di Prato perde l'ingrata condizione di Cenerentola della toscana”.

I ventisei nuovi arrivi sono la risposta a 'quota cento' e 'reddito di cittadinanza', prestazioni che in queste settimane hanno determinato un vero e proprio assalto all'Inps. “Anche se le domande per il reddito di cittadinanza sono state inferiori alle attese – ancora il segretario Fp Cgil – la condizione in cui versava l'ufficio era stata da tempo esaminata dal nostro sindacato e resa nota alle strutture regionali e nazionali. Diciamo che il livello politico a cui ci siamo rivolti ha recepito le nostre domande e le risposte hanno premiato l'ufficio pratese”.

Il consigliere regionale del Pd Ilaria Bugetti commenta con soddisfazione la notizia dell'incremento della pianta organica: "Non c'è sviluppo se non c'è giustizia sociale - scrive in un comunicato - essere riusciti a coprire parte delle carenze di personale dell'ufficio pratese deve fungere da stimolo per continuare a dedicare attenzione ai servizi al cittadino".

