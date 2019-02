19.02.2019 h 17:12 commenti

Arrivano i "vigili di quartiere": sei nuovi agenti presto in servizio, saranno pagati dalla Regione

L'accordo è stato sottoscritto e riguarda un totale di 15 comuni che per tre anni vedranno rinforzato l'organico sulla base di specifici progetti. Biffoni: "Un modello innovativo, di collaborazione fra le istituzioni, che viene incontro all'esigenza dei sindaci di dare risposte operative e concrete ai cittadini sul fronte della sicurezza"

Arriva anche a Prato la sperimentazione sui "vigili di quartiere". In particolare saranno sei nuovi agenti, pagati interamente dalla Regione, che saranno divisi in tre coppie distribuite in altrettanti turni giornalieri.

L'accordo riguarda un totale di ottanta agenti in quindici comuni. La Regione sosterrà i costi per tre anni, con una spesa di tre milioni ogni anno. Un modo per alzare la percezione di sicurezza nelle città, con pattuglie a piedi che, lavorando nelle strade e nei quartieri più "delicati", opereranno nella realtà quotidiana e diventeranno punto di riferimento per i commercianti e deterrente per le persone poco oneste.

L'idea era stata lanciata nei mesi scorsi, accanto alla richiesta di un innalzamento della dotazione organica delle forze dell'ordine, che risulta insufficiente anche in Toscana. I dettagli sono stati messi a punto dopo ottobre. Sono state trovate anche le risorse e ieri è arrivato il via libera dalla giunta toscana, che definisce l'elenco della città dove gli ottanta vigili di quartiere, pagati dalla Regione, inizieranno ad operare: quindici comuni dove, negli ultimi tre anni, più alto è stato l'indice di furti e rapine, reati legati al traffico di stupefacenti, violenze sessuali, minacce, lesioni e percosse. Il criterio di scelta concordato con Anci ha riguardato infatti l'indice di delittuosità in rapporto al numero di abitanti equivalenti dei comuni, cioè gli abitanti, gli spostamenti giornalieri in entrata e uscita e i l numero di turisti.

Oltre a Prato ci sono Viareggio, Pisa, Firenze, Massa, Livorno, Lucca, Pistoia, Grosseto e Arezzo. Una coppia di agente è destinata anche a Campi Bisenzio, Pontedera, Sesto Fiorentino, Empoli e Piombino.

I Comuni individuati dovranno a questo punto elaborare specifici progetti modulati sulle proprie peculiari problematiche e declinati sulla realtà locale, individuando in particolar modo le zone della città in cui andranno ad intervenire i vigili di quartiere. I progetti saranno presentati alla Regione, che li dovrà approvare e finanziare.

"Il progetto per i vigili di prossimità rappresenta una grande opportunità - afferma il sindaco di Prato Matteo Biffoni - Un modello innovativo, di collaborazione fra le istituzioni, che viene incontro all'esigenza dei sindaci di dare risposte operative e concrete ai cittadini sul fronte della sicurezza. Abbiamo lavorato insieme alla Regione, per individuare i criteri più idonei a scegliere i luoghi della sperimentazione e siamo certi che i risultati non tarderanno a manifestarsi, anche grazie alla stretta collaborazione dei nostri agenti di polizia municipale con le altre forze dell'ordine".