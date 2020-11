10.11.2020 h 20:33 commenti

Arrivano i test covid super rapidi al pronto soccorso del Santo Stefano, in soli 12 minuti la risposta

Dopo qualche giorno di sperimentazione, si può partire con l'utilizzo che permetterà di velocizzare le prime fasi di accesso al pronto soccorso individuando in pochi minuti se il paziente va inserito nell'area Covid o meno

Da oggi al pronto soccorso del Santo Stefano l'individuazione di eventuali contagi Covid tra gli accessi è velocissima. Sono arrivati infatti, i test rapidi Covid con risposta in 12 minuti. Un grandissimo aiuto per il personale sanitario dell'area emergenza urgenza che così in breve tempo potrà decidere in che percorso inserire il paziente, tra Covid e non Covid, per effettuare gli accertamenti o le medicazioni di cui ha bisogno. Significa ridurre i rischi di contagio, eliminare il disagio di lunghe attese e ottimizzare gli spazi a disposizione.

L'utilizzo immediato di questi test super rapidi è possibile grazie alla sperimentazione effettuata la scorsa settimana internamente. Ora si può procedere con l'applicazione agli utenti, a discrezione del medico. Ovviamente i pazienti che necessitano di essere ricoverati devono prima sottoporsi anche a tampone molecolare. Il test rapido, quindi, è utile per velocizzare le prime fasi di accesso al pronto soccorso, ma non sostituisce il tampone molecolare nel caso il problema manifestato dalla persona richieda il ricovero in ospedale.

(e.b.)