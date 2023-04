14.04.2023 h 10:52 commenti

Arrivano i rinforzi per l'Inps di Prato: la prossima settimana entrano in servizio 29 neoassunti

L'organico attuale in via Valentini è di 75 persone (17 in meno rispetto al 2019). Entro l'anno, però, ci saranno tre pensionamenti mentre altri 22 dipendenti hanno chiesto il trasferimento

Sono 29 i neo assunti, a tempo indeterminato, destinati alla sede dell'Inps di Prato che prenderanno servizio la prossima settimana con la qualifica di amministrativo.La selezione è avvenuta nel 2022 attraverso il concorso nazionale che ha messo a bando 4.124 posti in tutta Italia, 308 destinati alla Toscana. L'organico di via Valentini è di 75 persone, nel 2019 erano 92, e secondo le proiezioni di Fp Cgil è previsto nel 2023 un esodo di 22 persone (le richieste riguardano gli assunti con il concorso del 2019 che hanno maturato i tempi per chiedere il trasferimento), e tre pensionamenti.“I neo assunti – spiega il segretario Fp di Prato e Pistoia Sandro Malucchi - in ogni caso non compenseranno le carenze che metteranno a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi garantiti fino a questo momento dall’istituto previdenziale pratese determinando un danno per i cittadini della provincia, per i lavoratori e le imprese oltre che per il sistema previdenziale che potrebbe non avvalersi della funzione di controllo esercitata dall’Istituto sulla evasione contributiva”.Sempre secondo i dati forniti dal sindacato, a conferma della carenza di personale in base al carico di lavoro, sono 59.722 le pensioni dei pratesi gestite da via Valentini per un totale di oltre il miliardo di euro, mentre sono 113.950 i lavoratori assicurati e 1.960 quelli autonomi, la gestione dei rapporti previdenziali è invece garantita per le 33.354 imprese registrate di cui 28.879 sono quelle attive. A questi dati si aggiunge che soltanto nel 2020 le ore di cassa integrazione sono state, per il territorio di Prato, oltre 14 milioni e sono tutte oggetto di specifica elaborazione da parte degli addetti dell’Istituto che hanno anche stimato 5.535.968 euro di evasione complessiva accertata per mancata contribuzione, lavoro nero, annullamenti rapporti di lavoro e altre condizioni sanzionabili. Nel 2021 l’Area Prestazioni e Servizi Individuali ha lavorato 40.662 prodotti tra cui ammortizzatori sociali e pensioni, mentre la Gestione Conto Assicurativo 4.485, l’Area flussi contributivi e la vigilanza documentale 32.916 mentre altre aree dell’istituto ne hanno lavorati 8.764 per complessive 86.827 prestazioni.